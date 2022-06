Bianca Andrade admite 'ficada' com João Guilherme

Bianca Andrade revela o que pensou com a repercussão de beijo que deu no ator João Guilherme

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 15h23

A influenciadora digital Bianca Andrade confirmou que ficou com o ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, há algumas semanas. Em conversa no podcast PocCast, ela comentou sobre a repercussão do assunto na internet e das críticas por ter ficado com um rapaz mais novo.

Porém, ela garantiu que a diferença de idade deles não é tão grande assim e ficou impressionada ao perceber que as pessoas a enxergam como uma mulher mais velha. “Fiquei chocada. Falei: 'gente, acho que as pessoas pensam que tenho 48 anos. Juro! Depois disso comecei a pensar até sobre minha imagem. Quero que as pessoas entendam que tenho 27 anos”, declarou.

Então, ela contou que essa imagem de ser uma mulher mais velha pode ter sido criada quando se lançou como empreendedora. “Fui tanto nisso de empreendedorismo, de querer amadurecer minha imagem, mano, agora as pessoas acham que tenho muito mais do que de fato tenho. Quantos caras de 17 pegam meninas de 20. Fiquei bem chocada”, contou.

Bianca Andrade celebra os 11 meses de vida do filho, Cris

A influenciadora digital Bianca Andrade comemorou o mêsversario do filho, Cris, em grande estilo. “Esse carinha completou 11 meses”, começou na legenda. “11 meses de Cris e de uma nova Bianca. Você é tão especial, meu filho! Que um dia você entenda o quanto ter você fez de mim uma pessoa melhor”, desejou.

“Se hoje vivo o auge da minha felicidade, é porque tenho você na minha vida. Pedacinho de mim que me completa! Te amo, ‘baíugo’! Te amo muito! Te amo pra sempre!”, garantiu ao final.