Bella Campos é vista em clima de romance com ator da Globo

Novo affair? Bella Campos foi vista abraçada com um ator da Globo durante evento musical em Salvador, na Bahia, diz colunista

A atriz Bella Campos pode estar vivendo um novo affair! De acordo com o colunista Leo Dias, ela foi vista em clima de romance com o ator Lucas Leto.

Os dois foram vistos por fontes do colunista enquanto dançavam abraçados e de rostos colados durante um show em Salvador, na Bahia, na noite de sábado, 6. Porém, eles não revelaram qual é o status de relacionamento deles.

Vale lembrar que os dois fizeram parte do elenco da novela Pantanal, da Globo. Ela interpretou a Muda e ele deu vida para o personagem Marcelo. Depois de Pantanal, Bella fez sucesso como a Jennifer na novela Vai na Fé.

A atriz está solteira desde que terminou o namoro com MC Cabelinho em agosto de 2023.

Quando Bella Campos anunciou a separação de MC Cabelinho?

A atriz Bella Campos anunciou o fim do namoro com MC Cabelinho no dia 29 de agosto de 2023. Ela terminou o namoro com ele no final de agosto após surgirem rumores de que ele traiu a namorada.

Na época, ela compartilhou um depoimento nas redes sociais sobre os rumores e confirmou o término. "Oi gente, até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentos desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ser filho, se vamos nos separar... Então vamos lá: como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios. Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir. Estou em viagem de trabalho, começando um novo projeto e é onde eu quero focar minha energia e atenção", declarou.