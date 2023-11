Bela Gil relembra casamento com empresário e se abre sobre separação: “Luto dentro do casamento”

A chef de cozinha Bela Gil abriu o jogo sobre seu casamento com o empresário João Paulo Demasi e as razões para a separação

Nesta última quarta-feira, 15, Bela Gil abriu o jogo sobre seu casamento com João Paulo Demasi e deu detalhes sobre a decisão de se separar do empresário. A chef de cozinha ainda comentou sobre como está o relacionamento com João após o divórcio.

No podcast “Desculpa Alguma Coisa” apresentador pela escritora Tati Bernardi, Bela revelou que ainda guarda boas lembranças sobre o casamento, relembrando como conheceu o ex-marido. “Eu conheci ele com 15 anos. Ele estava na França fazendo mestrado, e eu fui atrás dele. Aí eu já tinha 17 anos. A nossa história é muito maravilhosa, muito linda”, começou dizendo.

A apresentadora do programa “Saia Justa” ainda quis deixar registrada a admiração que ainda nutre pelo empresário. “Ele é um deus grego maravilhoso, uma pessoa espetacular. Eu fui atrás dele, a gente ficou e nunca mais nos separamos. Isso durou 19 anos. Ele é uma pessoa fundamental para a minha vida, é o meu motor. Se não fosse o JP, eu não faria um terço do que fiz. Ele é essa máquina de realização”, disse.

Foi então que a filha de Gilberto Gil comentou sobre a decisão de se separar do marido: “A gente passou por um processo diferente. Eu passei por um luto dentro do casamento e ele fora. Então o tempo dos dois foi diferente. É difícil porque a gente foi criada para almejar esse lugar que a gente conquistou”.

“E largar a mão disso é uma p*t* coragem. Eu me olhava [e pensava]: “Bela, você é uma mulher bem-sucedida, profissionalmente reconhecida, tem dois filhos. Um deus grego do seu lado, parceiro, uma relação super saudável, nada tóxica’. Eu tive que ter muita coragem para falar: ‘Não é isso que eu quero’”, completou.

Ela ainda deu mais detalhes sobre a decisão de se divorciar: “Um dos motivos da separação foi a vontade de ir ao encontro de mim mesma. Eu estava com saudade de mim. Eu queria chegar em casa e não ter que compartilhar. Eu escolher o que vou comer. Foi a primeira vez na minha vida que me coloque à frente. Coloquei meus desejos, minhas vontades. Mas é difícil assumir isso”.

Bela ainda contou como é a relação com o ex-marido atualmente. “Somos um ex-casal que se dá muito bem. A gente continua com uma parceiria no trabalho, somos sócios no restaurante, temos outras sociedades. E eu acho isso maravilhoso. Temos dois filhos também”, finalizou.

Sexualidade!

Recentemente, a filha de Bela Gil, Flor Gil fez uma declaração em suas redes sociais onde falava abertamente sobre sua sexualidade. A jovem fez a declaração na legenda de duas fotos suas, uma atual e outra da época de infância.

"Sou uma menina que gosta de meninas, gosto de pessoas e sou atraída pela conexão. Sempre recebi uma educação livre, respeitosa e por isso não tive que sair do armário em momento nenhum porque nunca estive dentro dele, eu sempre estive dançando livremente pelo quarto inteiro. E sigo assim, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos, e pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto. Sem julgamento, sem preconceito e transformando o ódio em amor", disse.