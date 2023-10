Filha de Bela Gil reflete após revelar sua orientação sexual: ‘Conexão'

Filha de Bela Gil, Flor Gil compartilha mensagem após revelar sua orientação sexual: ‘Recebi uma educação livre’

A jovem Flor Gil, filha da apresentadora Bela Gil, veio à público para comentar sobre a sua orientação sexual. O assunto veio à tona quando a mãe compartilhou um print de uma conversa com a filha, na qual ela disse que se identifica como lésbica. Agora, a adolescente refletiu sobre como vê a educação livre que recebeu.

"Sou uma menina que gosta de meninas, gosto de pessoas e sou atraída pela conexão. Sempre recebi uma educação livre, respeitosa e por isso não tive que sair do armário em momento nenhum porque nunca estive dentro dele, eu sempre estive dançando livremente pelo quarto inteiro. E sigo assim, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos, e pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto. Sem julgamento, sem preconceito e transformando o ódio em amor", disse ela.

E completou: "Sei que essa liberdade vem do contexto da minha criação, da minha geração, vem dos meus pais e dos que estão ao meu redor e só tenho a agradecer por esse previlégio! Só estou sendo, e espero que todos sejam livres pra amar quem quer que seja, hoje, amanhã e sempre também. aqueles que ainda não podem se jogar no mundo, espero que essa luta abra logo todas as portas, porque o problema não está em você e sim naqueles que querem te esconder! Eu não tenho pressa de encontrar um rótulo e nem tenho vontade de buscar esse encaixotamento. Sigo assim vivendo livremente, sem medo de amar e ser feliz!".

Flor é fruto do antigo casamento de Bela Gil com João Demasi, de quem ela se separou em janeiro deste ano, após 19 anos de união.

Bela Gil se separou do ex-marido em janeiro deste ano

Em janeiro de 2023, a apresentadora Bela Gil anunciou o fim do casamento de 19 anos com João Paulo Demasi, com quem teve dois filhos. Em seu perfil no Instagram, apresentadora compartilhou uma foto em que os dois aparecem abraçados e sorridentes, e falou sobre o término da relação.

"Um post àqueles que respeitam, gostam ou admiram o nosso trabalho e a nossa família. Depois de 19 anos de relação linda e tranquila, que gerou tantos frutos no amor e no trabalho, o nosso casamento chegou ao fim. O fim do amor nunca, porque não tem como não amar a forma como você educa os nossos filhos, como você navega o mundo, como você é como ser humano. Nossa parceria na m/paternidade e nos negócios continua firme", afirmou a chef de cozinha.

Por fim, a irmã de Preta Gil (48) agradeceu pelos momentos que eles passaram juntos. "Agradeço cada segundo ao seu lado, cada palavra de apoio, cada gesto de cuidado. A vida com você só me deu sorte. Ps: muito obrigada aos amigos e família que nos apoiaram durante esse processo", finalizou.