BBB23: Domitila sai em defesa de novo aliado após Jogo da Discórdia: "Tortura psicológica"

Domitila sai em defesa de novo aliado após ataque feito por Fred durante o Jogo da Discórdia no BBB23

Após ser atacado por Fred Desimpedidos (33) no Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 06, no BBB23, Ricardo Alface (30) abandonou o ‘Quarto Deserto’ e foi acolhido de braços abertos por Domitila (38) no 'Quarto Fundo do Mar'.

"Algumas pessoas discutem pra resolver, outras discutem pra continuar o assunto. [...] Eles queriam fazer tortura psicológica", confessou ela ao se indignar com o tratamento recebido pelo biomédico.

Em seguida, ela completou: "Iam ficar falando até você apertar aquele botão verde. E você não vai apertar", afirmou a modelo, se referindo a toda pressão psicológica causada por Fred. “Eles não sentem o que a gente sente, porque eles enxergam pela óptica do privilégio deles", completou.

VEJA A REAÇÃO DE DOMITILA:

“o Brasil tá assistindo o mais arrogante de todos da casa, o que disse que vc não tem o direito de realizar o seu sonho de estar aqui porque ele acha que o Brasil não gosta de uma pessoa como vc […] eles não sentem o que a gente sente pq enxergam pela óptica do privilégio deles” pic.twitter.com/vdD2GwHKKf — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) March 7, 2023

Fred critica atitude de sister

O Big Brother Brasil 23 está pegando fogo! Ainda nesta terça-feira, 07, o youtber Fred voltou a criticar a atitude de Sarah. Irritado, o influenciador detonou o comportamento da sister após a indicação ao paredaão e afirmou que não pretende mais conversar com ela.

"Ter toda essa reação, toda essa repulsa que ela está comigo... Foi o que falei: na minha vida, isso aqui é um jogo, isso aqui uma hora vai acabar, não tô preocupado com o jogo, isso aqui a gente vai até quando as nossas atitudes aqui dentro refletem, mas quem julga é quem está lá do lado de fora. Eu sempre me preocupo além disso", começou ele.

Em seguida, Fred falou sobre ter chamado a psicóloga para conversar antes da formação do paredão. "Quis ser claro com ela, não quis ser rude, não quis ser duro de dá-lhe uma surpresa no peito dela (...) expus meu grupo, agora ela está me tratando assim. Eu, pra mim, não quero também mais trocar ideia", afirmou ele.