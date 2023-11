Bárbara Evans encanta ao mostrar o primeiro encontro entre seus filhos

Após dar à luz aos gêmeos Álvaro e Antônio, Bárbara Evans encanta ao mostrar o primeiro encontro entre os pequenos e sua filha mais velha, Ayla; veja!

No último dia 27, a modelo Bárbara Evans deu boas-vindas aos seus filhos gêmeos Álvaro e Antônio, frutos de seu relacionamento com Gustavo Theodoro. Dividindo este momento muito especial com seus seguidores, a mamãe compartilhou o primeiro encontro dos pequenos com sua filha mais velha, Ayla, de 1 ano.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a filha de Monique Evans contou que a menina tomou um tempinho para lhe visitar no hospital. Em vídeo, a influenciadora digital mostrou a filha segurando um dos gêmeos, Álvaro, no colo. Para a ocasião, Ayla contou com um lindo vestido branco de renda, com seu nome e de seus irmãos bordados na gola.

No registro, a menina brincou com os pés, mãos e o rostinho do irmão, com um sorriso super lindo no rosto. Feliz por ser promovida a irmã mais velha, ela se mostrou super curiosa ao segurar o pequeno no colo. Vale lembrar que Álvaro estava na UTI neonatal desde o dia de seu nascimento, já que ele estava com um pouco de desconforto para respirar.

Confira os registros:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Bárbara Evans mostra detalhes do quarto da maternidade dos gêmeos

Na última quarta-feira, 29, a modelo e influenciadora Bárbara Evans estourou o fofurômetro ao mostrar detalhes da recepção super fofa que seus filhos gêmeos, Álvaro e Antônio, tiveram no hospital. Com direito a quarto todo decorado e lembrancinhas, os meninos tiveram uma maternidade pra lá de encantadora!

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa compartilhou um vídeo mostrando todos os detalhes do quarto da maternidade dos pequenos. A loira contou com uma decoração super especial, incluindo arranjos de flores, objetos estampados em xadrez com detalhes de cavalos e docinhos personalizados com a inicial dos bebês.

Até mesmo os lençóis das caminhas dos garotinhos foram especiais. Cada um recebeu uma roupa de cama personalizada com seus nomes. Além disso, quem os visitou no hospital levou para casa lembrancinhas personalizadas, incluindo pequenas esculturas de porcelana em formato de bota de caubói e cavalinhos.