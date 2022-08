Bárbara Borges revela situações de assédio após ensaio sensual

Bárbara Borges desabafa ao relembrar o que aconteceu após fazer fotos para revista masculina: 'Entrei em pânico'

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 17h23

A atriz Bárbara Borges (43) abriu o coração ao relembrar uma fase difícil que viveu após fazer ensaio sensual para uma revista masculina. A artista contou que viveu situações de assédio e ficou abalada.

A revelação foi feita em uma conversa no podcast Papagaio Falante. “Hoje falo com mais tranquilidade, mas, durante um tempo, não segurei muito a onda da repercussão que foi. Mexeu muito com o meu emocional. [Sofri] assédio masculino, algumas situações constrangedoras que vivi por acharem que uma mulher que posou para a playboy tinha um valor”, disse ela.

E ainda relembrou: “Vivi situações em que fiquei em pânico. De eu ser contratada para um trabalho, como garota-propaganda de alguma coisa, e o contratante querer uma noite comigo, achar que poderia ter uma noite comigo”.

Por fim, a atriz refletiu sobre o impacto disso em sua vida. “Durante muito tempo, eu não queria falar sobre a revista. Tomei um rumo em que não queria que me vissem mais pelo meu corpo. Entrei em pânico”, declarou.

Assista ao vídeo de Bárbara Borges no podcast:

