Balé do Faustão lançou celebridades ao longo dos anos; saiba quais

Nomes como Sabrina Sato, Lore Improta e Juliana Alves fizeram sucesso após integrar o Balé do Faustão

As 17 dançarinas que integravam o balé do Faustão na Band foram demitidas nesta quinta-feira, 22, após uma reformulação do programa. O clássico grupo de dançarinas acompanhava o apresentador desde 1994 e já foi responsável por lançar grandes nomes da TV brasileira, como a coreógrafa Lorena Improta e a apresentadora Sabrina Sato. Relembre a seguir outros nomes que começaram dançando no palco do apresentador .

Carol Nakamura (39) integrou o balé do Faustão por 11 anos. A atriz deixou o corpo de dança no ano de 2016, para focar sua carreira de atriz, ganhando um papel na novela Sol Nascente, da Globo. Alguns anos após deixar o programa, em 2019, ela chegou a ser convidada para integrar o júri do quadro Dança dos Famosos.

Sabrina Sato (41) virou um fenômeno após sua participação no BBB 3, no ano de 2003. No entanto, seu primeiro trabalho na TV foi no balé de Fausto Silva (72). Ela permaneceu no corpo de dançarinas por um ano, até decidir trancar sua faculdade de dança –ela estudava na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A ex-garota propaganda da Itaipava, Aline Campos (35) –que antes utilizava o nome artístico Aline Riscado, esteve no programa entre 2011 e 2014. Ela decidiu deixar o Domingão para se dedicar aos seus projetos pessoais, mas, na despedida do apresentador, afirmou que o balé do programa significou muito para seu início na televisão.

A atriz Juliana Alves (40) seguiu passos parecidos com os de Sato. Ela também participou da 3ª edição do Big Brother Brasil, e, antes, integrou o balé do programa do apresentador, nos anos 2000. "Foi muito importante na minha formação artística", comentou ela, em entrevista concedida ao Gshow, no ano de 2019. Outra curiosidade da artista é que ela se formou em Serviço Social, também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas encontrou na dança sua vocação.

A coreógrafa Lorena Improta (29) ficou conhecida por ensinar coreografias na internet, com vídeos no YouTube. A esposa do cantor Léo Santana integrou o balé por dois anos, entre 2015 e 2017, e, em recente entrevista ao programa Conversa com Bial, afirmou que sua inscrição no processo seletivo aconteceu após um complô entre sua mãe e uma fã, chamada Fernanda.

Já a modelo Erika Schneider (30) foi do balé por quase oito anos. Ela ganhou mais atenção do público após participar do reality A Fazenda, da Record TV. A influenciadora deixou o corpo de dança após ser demitida, no ano de 2021, quando Faustão deixou a Globo. Ela chegou a ser convidada para o programa do apresentador na Band, mas preferiu entrar na competição.

A atriz e apresentadora Maíra Charken (44) também começou a carreira no balé do programa. Ela integrou o corpo de dança entre 1999 e 2001, e, no ano seguinte, participou do reality Popstars, do SBT, que consagrou o Rouge. Ela seguiu a carreira de atriz e, no ano de 2011, entrou na 19ª temporada de Malhação, como Vera, e ainda atuou na novela Babilônia. Em 2016, ela virou apresentadora do extinto Vídeo Show, ficando pouco tempo na função. Desde então, ela se dedica ao seu canal do YouTube, onde fala sobre maternidade.

Thaíssa Carvalho (40), também iniciou sua carreira na televisão como bailarina do Faustão. A atriz entrou no programa em 2012, mas decidiu seguir seu sonho de ser atriz e deixou a atração para atuar em novelas da emissora como Flor do Caribe (2013) e A Regra do Jogo (2015). Quando tinha 13 anos, ela venceu um concurso de atuação no renomado Teatro Tablado e, desde então, já sentia sua vocação para seguir a carreira artística.