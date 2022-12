Bailarina do Faustão desabafa sobre demissão dela e de todo o time

Bailarinas do balé do Faustão foram desligadas da Band de surpresa

A ex-bailarina do 'Faustão na Band', Hadassa Baptista, desabafou sobre a demissão dela nesta quinta-feira, 22. Ela e o balé inteiro foram desligados sem que tivessem a menor ideia de que isso aconteceria.

No Instagram, ela publicou foto com Faustão e no palco do programa, com a legenda: "Sim esse dia chegou, fui desligada essa manhã do balé, na verdade o balé inteiro foi desligado. Estamos ainda tentando entender, mas sabemos que Deus está no controle de tudo!".

"Foram dias que APRENDI MUITO, MUITO MESMO! Nós do balé e toda equipe nos esforçamos muito todos os dias pra entregar o melhor programa pra vocês!", lamentou a dançarina.

"Sou grata a Deus por ter me dado essa fase, e por ter me trazido pessoas fantásticas! Toda gargalhada dada naquele palco vai ficar pra sempre em mim. Foi lindo! Obrigada", agradeceu.

A namorada de Mc Gui, Bia Michelle, comentou também em seus stories que a saída das bailarinas foi totalmente inesperada e que elas passaram por muita "pressão" enquanto trabalhavam na empresa.

Confira as fotos de Hadassa Baptista: