Baby do Brasil abre o jogo sobre abstinência sexual

Baby do Brasil choca ao falar de sua vida íntima e diz que está há muitos anos sem sexo

CARAS Digital Publicado em 10/07/2022, às 12h31

A cantora Baby do Brasil (69) falou sobre sua vida íntima em nova entrevista ao Jornal O Globo neste final de semana. Ela contou sobre sua decisão de ficar em abstinência sexual e entregou que está há muito tempo sem sexo.

A artista explicou a sua decisão. “Hoje entendo como o corpo energético é ligado ao mundo espiritual. A energia sexual é poderosa, na hora do orgasmo, os canais se abrem. Se não estiver sob uma aliança, abre-se para tudo que vem. Como sou pastora evangélica, preciso cuidar da minha energia. Não morri para o sexo, mas quero me poupar de ter relações sexuais com quem não for aprovado por Deus. Nem masturbação. Estou há muitos anos sem transar”, disse ela.

Logo depois, ela completou: “Para ser 'popstora', tenho de ter controle sobre a minha carne. Preciso estar intensa espiritualmente”.

Baby do Brasil fala sobre a chegada dos 70 anos

Além disso, Baby do Brasil falou sobre a proximidade de completar 70 anos de vida. “No dia 18 de julho, lanço a campanha 'Não se faz mais 70 anos como antigamente'. Desisti de ser adulta. Estou me sentindo com 12 e com 18, uma coisa tipo assim, uau! Parece que tudo que vivi está ali, como um filme maravilhoso. Sinto-me renovada, em energia e cabeça, e tenho pleno entendimento da minha trajetória no planeta Terra. Estou inundada pela alegria de não ter mágoas nem ressentimentos guardados no peito”, afirmou.