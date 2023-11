Autora homenageia Suely Franco em vida com peça sobre vedete: 'Não pode parar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Renata Mizrahi falou sobre trabalhar no musical A Vedete do Brasil com Suely Franco

Renata Mizrahi (44) estreia a nova peça A Vedete do Brasil nesta quinta-feira, 30, no Teatro Copacabana Palace como co-autora, ao lado de Cacau Hygino. Em entrevista à CARAS Brasil, a roteirista, que acumula mais de 30 peças no currículo, falou sobre a produção estrelada por Suely Franco (84) e homenagens em vida com o musical: "Não pode parar".

"Acho que ela vai brilhar, é incrível ver ela no palco com essa idade, mas tem que tomar muito cuidado com a saúde. Estou com muitas expectativas", declarou a autora sobre o trabalho de Suely Franco . Na trama, a veterana vive a atriz e cantora Virginia Lane, ao lado de Flávia Monteiro e Bela Quadros.

Renata Mizrahi explicou que, quando soube que Suely Franco faria parte da produção, decidiu caprichar ainda mais no roteiro: "Foi tudo assim: 'Olha você vai escrever um musical para Virginia Lane com três atrizes, entre elas Suely Franco. Já veio tudo pronto, tive que trabalhar em cima dessas informações. Quando soube que era a Suely, eu caprichei para ela".

Fã da atriz, a autora ainda entregou como é trabalhar com Suely Franco em A Vedete do Brasil: "Ela não quer parar de ensaiar, quer ser a primeira a chegar no teatro. Ela nunca faz meia boca. Pode ser um ensaio qualquer, ela faz como se fosse no dia. É uma inspiração, até brinco que, quando crescer, quero ser que nem ela".

"Já tinha trabalhado com a Susana Faini, que faleceu. Na época, ela tinha 80 anos e ganhou prêmio com uma das minhas peças, Silêncio. Me lembro da importância de se manter trabalhando nessa idade, ainda mais com arte. É um privilégio e, ao mesmo tempo, não pode parar", ponderou Renata Mizrahi.

Leia também: Fábio Jr. declara ser fã de Luan Santana: 'Canta pra caramba'