Atriz Neila Tavares morre aos 73 anos no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 05/06/2022, às 09h39

A atriz Neila Tavares faleceu no Rio de Janeiro, aos 73 anos de idade.

A apresentadora faleceu na madrugada do último sábado, 04, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, de acordo com a filha, Marta, que divulgou as informações nas redes sociais.

Neila havia sido diagnosticada com enfisema pulmonar em novembro de 2021 e chegou a ser internada quatro vezes nos últimos meses, informou o amigo e sócio Nilson Nunes ao portal G1. Ela tinha ido à cidade para fazer exames, mas passou mal e foi internada na segunda-feira, 30.

No perfil da artista no Facebook, a filha Marta agradeceu pelas mensagens de apoio e carinho no momento delicado e disse que não haverá velório ou enterro para despedida. "Optamos por não fazer velório ou enterro já que a mamãe achava fúnebre e sem graça. Vamos programar um encontro de despedida com música, poesia e arte para entregar as suas cinzas no rio. O encontro de despedida ainda não tem data marcada. Aviso por aqui. Vamos reunir a tribo", dizia a mensagem.

A autora Glória Perez (73) lamentou a partida de Neila na publicação: "Marta, meu abraço muito carinhoso. Gostava muito dela".

Carreira de Neila Tavares

Nascida em Niterói, Neila começou a carreira no teatro no fim dos anos 60. Nas telinhas, participou de novelas como Gabriela (1975) e Anjo Mau (1976). Ela também trabalhou como apresentadora na extinta TV Manchete.

O último trabalho da atriz foi uma websérie no YouTube, Como Nos Velhos Tempos, em 2021, produzida com Nilson Nunes, seu sócio no grupo de teatro Pé na Tábua. A última aparição de Neila na TV foi em um episódio da série As Brasileiras.