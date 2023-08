Atriz de Mulheres Apaixonadas deixou a Globo após convite para repetir papel

Mulheres Apaixonadas foi última novela de atriz na Globo, que deixou a emissora após recusar convite

Paula Picarelli (45), conhecida por viver Rafaela em Mulheres Apaixonadas, está de volta ao ar como a personagem na reprise da trama no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo, desde maio deste ano. Apesar do sucesso, a novela foi a última produção da atriz na emissora, após a artista recusar convite para repetir papel similar em outra trama da rede. Entenda o motivo da atriz de Mulheres Apaixonadas ter deixado a Globo.

"Eu lembro que na época tinha surgido a possibilidade de eu fazer uma personagem em uma novela das 19h, que era uma menina meio masculina. Daí eu falei: ‘Talvez eu já esteja dentro de alguma caixinha na emissora e não me interessa seguir por esse caminho’. Então, eu também procurei outras coisas", compartilhou a atriz de Mulheres Apaixonadas em entrevista ao portal Notícias da TV. Na novela, ela viveu o interesse amoroso da personagem Clara, interpretada por Alinne Moraes (40).

"Depois da novela, preferi voltar para o teatro, até para entender toda a experiência que eu tinha vivido, e como seriam os meus passos como artista a partir de então", acrescentou Paula Picarelli sobre as escolhas de carreira após o convite da Globo.

Leia também: Atriz de Mulheres Apaixonadas foi proibida de trabalhar pelo marido; saiba quem