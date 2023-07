Atriz de 'Encantado's', Ludmillah Anjos sofre acidente de carro em Brasília: 'Continuem orando'

Atriz de Encantado's, Ludmillah Anjos estava em acidente de carro que deixou pessoas presas nas ferragens, diz Corpo de Bombeiros

A atriz Ludmillah Anjos, que atuou na série Encantado's e também no The Voice Brasil, sofreu um acidente de carro na segunda-feira, 17, em Brasília. Ela estava na gravação de um filme quando o carro que estava com outras amigas bateu em um poste. De acordo com o site Gshow, o Corpo de Bombeiros informou que os ocupantes do veículos ficaram presos nas ferragens e foram resgatados.

A equipe de Ludmillah informou que ela está internada em observação, mas pediram que os fãs orem pela recuperação dela. "Ontem, a Ludmillah estava gravando um filme em Brasília e, de fato, sofreu um acidente que, graças a Deus, aparentemente, não passou de um grande susto. Ela está em Brasília ainda em observação e se recuperando com acompanhamento médico, e nós esperamos que logo logo esteja de volta fazendo o que mais ama e sendo feliz junto de todos nós!", informaram.

E completaram: "Agradecemos por todo carinho e pedimos para que continuem orando pela rápida recuperação da nossa mainha".

O site G1 a atriz teve costelas fraturadas e sangramento interno na cabeça e no fígado, e seu quadro de saúde é considerado estável.

Rafael Vitti sofre acidente no surfe

O ator Rafael Vitti levou um susto durante uma tarde no mar. O artista foi surfar no Rio de Janeiro, mas sofreu um acidente e ficou com um corte na cabeça.

O acidente foi leve e ele apenas cortou uma pequena parte do couro cabeludo. “Quem for sensível, não veja os próximos stories. Não é nada de mais, mas ontem fiz um machucadinho no surfe. Não são só flores. Ontem o mar estava grande, tomei uma vaca feia demais e acabei fazendo dodói”, disse ele.

Rafael Vitti pratica surfe há vários anos e sempre mostra fotos ou vídeos de sua atividade no mar carioca nas redes sociais.