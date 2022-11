Atriz conta maneira embaraçosa que terminou relação amorosa com Chris Evans

A atriz Jana Kramer de 'One Tree Hill' contou episódio que fez com que ela e Chris Evans se separassem

CARAS Digital Publicado em 15/11/2022, às 14h06

A atriz Jana Kramer (38), estrela de 'One Tree Hill', contou como acabou seu futuro namoro com Chris Evans (41), 15 anos atrás. Em seu podcast, ela contou a vergonha que passou na casa dele após o "homem mais sexy do mundo" ter achado o cheiro de sua urina muito forte.

"Ele ainda não era o Capitão América, mas era um galã fofinho. Não consigo me lembrar de quantos encontros foram, só me lembro do último encontro", contextualizou a também cantora. "Até hoje estou meio mortificada... isso é tão embaraçoso", continuou.

"Eu comi aspargos no jantar naquela noite. Então fui ao banheiro e ele [Chris] imediatamente foi atrás de mim”, contou Jana. "A última interação que me lembro é ele indo ao banheiro depois que eu fui fazer 'xixi de aspargos'.", contou.

"Nós não ficamos naquela noite. Ele ficou acordado até tarde com seus amigos e, na manhã seguinte, eu fiz a 'caminhada da vergonha dos aspargos' para fora da casa.", brincou. Por fim, ela disse que nunca mais ouviu falar do galã.

Chris Evans estaria namorando modelo

De acordo com fontes para a revista PEOPLE o ator Chris Evans estaria namorando a atriz portuguesa Alba Baptista (25) há mais de um ano. Segundo a família, ele está 'muito feliz' com o relacionamento.