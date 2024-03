Atriz aparece no colo de José Loreto em novo vídeo. Saiba quem é

José Loreto apareceu com uma atriz da próxima novela da Globo sentada em seu colo durante diversão com os amigos

O ator José Loreto foi flagrado em um momento inusitado com a atriz Larissa Bocchino em uma confraternização nesta semana. De acordo com o Jornal Extra, ela foi vista sentada no colo do ator e também abraçada com ele enquanto estavam em uma roda de amigos.

O flagra foi feito no intervalo de uma gravação da novela No Rancho Fundo, próxima trama das 6 da Globo, em Diamantina, Minas Gerais. O vídeo levantou rumores de que eles poderiam levar o romance da telinha para a vida real, mas nada foi confirmado por eles.

Na história da novela, os personagens de José e Larissa vivem um par romântico e são os protagonistas do enredo.

Larissa tem 24 anos de idade e vai fazer a sua primeira novela na Globo. Porém, ela já é conhecida por trabalhos no streaming.

A novela No Rancho Fundo deverá estrear em abril.

O acidente de José Loreto

Durante as gravações da série Vida de Jogador, do Star+, José Loreto acabou se acidentando. Segundo a colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, o ator fraturou o pé e precisou passar por uma cirurgia de emergência, mas que seu estado não era grave.

Além disso, a colunista contou que a atriz Carol Castro também se machucou na perna. Apesar do susto, os dois continuam trabalhando normalmente e seguem sua rotina de gravações sem problemas.

Sem dar muitos detalhes, José ainda falou um pouco sobre a sua fratura, tentando esclarecer o susto que deu em seus fãs e familiares. De modo rápido, ele falou sobre tudo o que aconteceu, indo direto ao ponto.

"Estou fazendo um jogador de futebol, quebrei o quinto metatarso. Lesão do Neymar, jogador de futebol, jogador caro. A cirurgia foi indicação do médico, fiz a cirurgia, estou ótimo, ficou perfeito. Estou fazendo fisioterapia, o roteiro mudou um pouquinho. A gente atrasou um pouquinho a gravação, colocaram umas cenas que não me movimentava, agora já posso me movimentar. Está tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso", declarou.