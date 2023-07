Ator do SBT relembra incêndio em seu apartamento nos EUA: 'Perdi tudo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Velson D'Souza celebrou o retorno ao SBT e ao Brasil

De volta ao SBT, o ator Velson D'Souza (30) já passou por um episódio difícil enquanto morava nos Estados Unidos. O artista ficou fora do Brasil por 12 anos e, enquanto morava em Nova York, enfrentou um incêndio em seu prédio. "Com sete anos de Nova York pegou fogo no meu prédio e destruiu tudo, eu perdi tudo o que eu tinha", contou à CARAS Brasil.

O artista conta que cerca de 40 famílias moravam no prédio quando o incêndio aconteceu, mas que ninguém se feriu, apesar de muitos terem perdido todos os pertences. "Perdi equipamentos de cinema, roupas, tudo, da noite para o dia e tive que recomeçar do zero", completou ele, que pode ser visto no ar em A Infância de Romeu e Julieta, do SBT .

Velson diz que, após o incêndio contou com a ajuda de um amigo e passou a morar na sala do colega. Ele ficou durante quatro meses contando com o apoio do jovem e então decidiu se mudar para Los Angeles. Para o artista, a mudança significou um renascimento pessoal e também profissional, e ficou na cidade até seu retorno ao Brasil.

"Eu renasci ali [em Los Angeles]. No prédio, não aconteceu nada com ninguém, só perdemos coisas materiais mesmo. Mas isso me fez olhar o mundo de uma forma diferente, foi um aprendizado para mim", completou. Antes de seu retorno para o SBT, o ator trabalhou em peças e projetos internacionais, além de ter se dedicado a um mestrado.

Além dos estudos que duraram três anos, o ator conta que fez seis longa-metragens e também teve a oportunidade de fazer peças off Broadway, participar da série Master of None, da Netflix, e ser co-apresentador de um reality show. "Lá eu pude fazer personagens que eu nunca imaginei na minha vida, me abriu um outro mundo e me conectou com outras realidades."

