Ator volta ao SBT após 12 anos e revela sonho como apresentador: 'Migrar'

De volta às novelas do SBT após 12 anos, o ator Velson D'Souza (30) celebra o sentimento nostálgico de atuar na emissora que esteve por trás de muitos de seus trabalhos. Hoje, no ar em A Infância de Romeu e Julieta, ele se dedica ao papel de Fred, o tio do protagonista Romeu, equilibra a intensa agenda de gravações com as aulas de seu projeto e ainda sonha em mudar de área.

"Sonho em migrar para a apresentação, quem sabe eu não possa ao menos tatear esse novo campo", conta em entrevista à CARAS Brasil. O ator, que retornou ao SBT na última temporada do Bake Off Brasil - Celebridades , afirma que o desejo nasceu durante seu trabalho no espetáculo Silvio Santos Vem Aí, que deve ganhar uma nova temporada em São Paulo, em que interpretou o apresentador.

Ele afirma que teve muito contato com Silvio Santos quando participou do quadro Jogo dos Pontinhos, clássico da atração dominical comandada pelo comunicador, porém, não teve a mesma presença enquanto se preparava para a peça, mantendo uma relação apenas com Cíntia Abravanel, filha primogênita do apresentador, sua amiga e "madrinha do teatro".

"[Assim como em A Infância de Romeu e Julieta], também tive a preocupação de não me tornar caricato interpretando o Silvio", explica. "A preparação eu fiz assistindo muitos vídeos de acervo, lendo o livro dele e pesquisando sobre a história mesmo. É uma responsabilidade gigantesca fazer esse papel", completa o ator, que também enxerga esse cuidado em seu trabalho com o público infantil.

Velson afirma que enxerga nas novelas infanto-juvenis uma forma de fazer as crianças refletirem sobre um mundo melhor e transformações na sociedade. Para ele, os jovens serão responsáveis pelo futuro e são a chave para mudanças. O sentimento também anda em conjunto com o projeto Co.Lab, seu espaço de arte-educação.

O artista diz que equilibra a rotina da novela com as aulas que leciona no projeto, e que tem tido dias puxados. Ele comenta que costuma saber a agenda de gravações da novela apenas uma semana antes e, por isso, precisou criar um esquema de créditos para aula com os alunos do espaço colaborativo que comanda ao lado da sócia, Daniela Stirbulov.

Apesar disso, ele afirma que não pretende deixar de lado o sonho de trazer para o Brasil o que aprendeu durante seu mestrado nos Estados Unidos. "Eu não abro mão de dar aula, se ainda consigo respirar darei", acrescenta Velson, que planeja uma cultural no final de julho, para apresentar a colaboração entre os núcleos de artistas que estão se formando no Co.Lab.

Para o futuro, o artista diz que será contratado pelo SBT até o início do próximo ano, mas que já prepara dois projetos de série para apresentação, além de uma peça e um projeto que estão em fase de levantamento de recursos. Além disso, ele diz estar aprendendo a lidar melhor com as redes sociais. "Eu não faço nada por fazer."