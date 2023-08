Ator de ‘Vai na Fé’, Matheus Abreu sofre acidente de moto em Minas Gerais

Ator que deu vida ao personagem 'Eduardo' na novela 'Vai na Fé', Matheus Abreu está hospitalizado após ter moto atingida por veículo

O ator Matheus Abreu sofreu um acidente em sua cidade natal, Ouro Preto, em Minas Gerais, na última segunda-feira, 28. O artista, que ficou conhecido por seu papel como ‘Eduardo’ na última novela das sete na Globo 'Vai na Fé', teve sua moto atingida por um veículo e está em observação em um hospital.

Matheus estava passeando de motocicleta quando foi atingido lateralmente por um carro, que adentrou a rua pela contramão. Após o acidente, o ator foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital. Segundo sua assessoria, ele não sofreu nenhum ferimento grave: “Aparentemente, não há nada de grave”, disseram em nota.

A equipe do ator confirmou que ele segue hospitalizado: “Estamos aguardando o resultado dos exames do Hospital da Fundação Ouro Branco, onde ele se encontra em observação até amanhã”, eles esclareceram. Em conversa com O Globo, o ator atualizou seu estado de saúde em uma breve declaração: “Tirando o susto, estou bem”, Matheus tranquilizou.

Além de protagonizar um triângulo amoroso com a atriz Bella Campos e o ator Gabriel Contente na novela da Globo, Matheus acumula sucessos em sua carreira. O ator participou do filme ‘Hoje eu quero voltar sozinho’, além das novelas ‘Malhação’ e o ‘O sétimo Guardião’. Em suas redes sociais, ele costuma compartilhar detalhes de viagens e esportes.

Matheus Abreu foi apontado como motivo de briga entre Bella Campos e MC Cabelinho:

Além de sofrer um acidente, Matheus Abreu também teve seu nome envolvido em uma polêmica nesta terça-feira, 29. O ator foi apontado como pivô de briga entre Bella Campos e MC Cabelinho, ex-casal de atores que participaram da novela ‘Vai na Fé’ e anunciaram a separação recentemente. Segundo Fábia Oliveira, do Metrópoles, o cantor se sentia incomodado com a amizade entre os atores.