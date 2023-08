Bloqueou colega? Novo motivo para término de Bella Campos e MC Cabelinho vem à tona

Término de Bella Campos e MC Cabelinho pode esconder mais segredos; veja os bastidores

Ao que tudo indica, o fim do relacionamento entre MC Cabelinho e Bella Campos não aconteceu só por culpa da suposta traição que foi exposta no final de semana. Segundo informações que estão surgindo, o casal tinha outras questões mal resolvidas.

Ao que tudo indica, o cantor era muito ciumento e se sentia incomodado com as amizades de atriz. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, ele chegou a pedir que a artista não tivesse mais contato com Matheus Abreu, com quem ela contracenava em Vai Na Fé.

Na trama da novela das sete, os dois viveram um romance, o que incomodava profundamente o funkeiro. Ela precisou bloquear o colega em um aplicativo de mensagem. “Não quero que você tenha contato com esse cara”, teria dito ele na ocasião.

Vale lembrar que Bella Campos precisou se explicar em julho ao não aparecer em eventos ao lado do elenco da novela. Na época, boatos afirmaram que ela estaria evitando um encontro com José Loreto, o que foi negado. “Não existe climão. A novela está com um ritmo intenso de gravação, principalmente nessa reta final e, em função disso, a Bella tenta estar presente nos encontros da turma sempre que possível, mas nem sempre dá”, informou a assessoria da artista na ocasião.

O que disse Bella Campos após o escândalo?

Após a exposição do caso, a atriz detonou o ex-namorado e anunciou o término da relação . "Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar", iniciou ela no story do Instagram.

"Como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função de motivos óbvios. "Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir", destacou.

MC Cabelinho reagiu

Após o comunicado de Bella Campos, MC Cabelinho então fez seu primeiro pronunciamento. Até então, o cantor não havia rebatido as acusações de traição. "Assim como nunca comentei, continuarei não comentando fofocas sobre a minha vida pessoal", falou.