Ator de 'Todas As Flores' se defende após críticas por terminar casamento: ''Fui infeliz nas palavras''

Luis Navarro, ator da Globo, se manifesta após ser acusado de deixar a esposa, Ivi Pizzott, e as filhas e diz que foi infeliz nas palavras

O ator Luis Navarro (33) foi alvo de muitas críticas nas redes sociais após anunciar o fim de seu casamento com a dançarina Ivi Pizzott, e se manifestou.

Ao compartilhar a separação com os seguidores, o intérprete de Mark na novela do Globoplay, Todas As Flores, citou que "não lembrava a última vez que leu um livro". Juntos desde 2016, os dois são pais de duas filhas, Kali, de 4 anos, e Zuri, de apenas 4 meses.

"Eu não estou bem! E não estar bem afeta em minhas relações. E as mais importantes relações são as mulheres da minha vida. Ivi, Kali e Zuri, que definitivamente são minhas prioridades, cada passo é pensando num futuro feliz pra elas", começou. "Mas nesse momento não sou a melhor versão de mim, não estou sendo uma pessoa positiva e nem entregando todo o meu amor pra quem merece!", completou. "Não lembro a última vez que fiquei sozinho pra refletir, que li um livro ou que me olhei no espelho e me orgulhasse de mim. Preciso me reconectar comigo para poder voltar mais forte, e talvez seja tarde, mas tudo bem", escreveu ainda o artista.

Após a repercussão negativa, Luis Navarro publicou um vídeo pedindo desculpas. "Eu fiz um post falando sobre a separação do meu casamento e gerou muita dor e muita gente, então quero pedir desculpas para você, Ivi, que eu amo incondicionalmente você, Kali e Zuri são os amores da minha vida. E eu nunca vou abandonar vocês, nunca. Eu peço desculpas para todas as mulheres pretas, todas as mulheres que ficaram tristes e indignadas com o post. Não foi a minha intenção e que esse post não sirva de argumento para nenhum homem abandonar suas filhas, sua família e para você que viu esse post, que está terminando, é a minha relação entre homem e mulher, porque eu nunca vou abandonar as minhas filhas. E aí ele pode contar comigo porque ela quiser a hora que ela quiser", disse ele no vídeo.

"Está sendo um momento muito difícil para ambos, todos machucados, nós pretos somos linchados gratuitamente. Nós fomos abandonados pelos nossos pais e eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer e eu peço sinceras desculpas para todos os fãs que acompanham o meu trabalho, que acompanham o trabalho da Ivi. Me desculpa mais uma vez", desabafou ao finalizar.

"Fui infeliz nas palavras escolhidas em minha dor e magoei, além da Ivi, muitas mulheres e famílias que vivem o abandono e suas consequências. Em respeito a essa dor que fiz esse vídeo que não me redime de nada, mas expressa o que de fato existe em meu coração. Me perdoem pelas palavras anteriores", escreveu Navarro na legenda da postagem.

Confira o vídeo de Luis Navarro após críticas por separação:

Ivi Pizzott e Luis Navarro anunciam separação

Na sexta-feira, 20, a dançarina e ex-bailarina do Faustão, Ivi Pizzott anunciou que seu casamento com o ator Luis Navarro chegou ao fim. Com uma foto em preto e branco publicada em seu perfil oficial no Instagram, a dançarina afirmou que não teve escolha.

Enquanto o ator disse que não está em sua melhor versão e que seu “espírito sucumbiu”. “É com muita, muita dor e em respeito a todos vocês que sempre torceram por nossa família, que venho comunicar que eu e o Luís não estamos mais juntos. Tá difícil e eu não tive escolha. Daqui pra frente, é saber como vou lidar com a situação e pra isso, conto com o carinho, respeito e orações de vocês. Seguimos, da maneira mais cordial possível, como os melhores pais que pudermos ser para nossas meninas. Elas merecem”, escreveu Ivi.

