Ator de Senhora do Destino revelou sexualidade após ser flagrado: "Arrancado do armário"

O ator Leonardo Vieira (53) foi um dos galãs mais badalados da televisão brasileira nos anos 90, mas nos últimos anos acabou sumindo da mídia. Estrela da novela Senhora do Destino, que será reexibida pelo Canal Viva a partir da próxima semana , ele teve problemas após assumir sua sexualidade.

No ano de 2016 o ator chamou atenção ao revelar publicamente que é gay. O anúncio foi realizado logo após ele fazer parte do elenco da novela bíblica Os Dez Mandamentos, produção de sucesso da Record TV.

Apesar de ser algo marcante em sua vida, a saída do armário pública do ator veio de maneira involuntária e lamentável. Isso porque na época, ele foi flagrado por um paparazzo beijando outro rapaz em uma festa de rua, no Rio de Janeiro.

"Fui arrancado do armário contra a minha vontade e depois disso a minha vida virou de cabeça para baixo. Passei a sofrer ameaças de morte e desde então nunca mais fui chamado para um trabalho ", afirmou Leonardo em entrevista ao jornal O Globo.

Os ataques virtuais envolvendo o artista foram tantos, que ele precisou ir até a delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, no Rio. "Nunca escondi minha sexualidade, quem me conhece sabe disso. Não estou “saindo do armário”, porque nunca estive dentro de um" , disse ele na época.

POR ONDE ANDA LEONARDO VIEIRA?

Atualmente o ator mora em Portugal ao lado de seu marido, Leandro Fonseca. O artista se mudou para a Europa logo após a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem ele sempre desaprovou. Ele temia sofrer novos ataques de ódio dos apoiadores do político.

"Vou voltar sempre [para o Brasil] para visitar e para fazer trabalhos pontuais, mas morar não é algo que eu tenha vontade agora. Eu sei que muita coisa está avançando desde que eu saí. A homossexualidade vem sendo discutida e aceita por uma parte da sociedade e até das emissoras. Tivemos, por exemplo, o Gil do Vigor, que faz sucesso com a sua cachorrada. Isso é muito significativo", refletiu.