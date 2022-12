Ator de Mar do Sertão foi jogador de futebol e assumiu namoro com Agatha Moreira

Pedro Lamin, o Maruan de Mar do Sertão, foi contratado como jogador de futebol pelo time Serrano, e namorou atriz por dois anos

Pedro Lamin (33) é Maruan em Mar do Sertão. Antes de ingressar na carreira como ator, foi jogador de futebol na adolescência em Petrópolis , no Rio de Janeiro, onde cresceu e foi contratado pelo time Serrano. O artista namorou Agatha Moreira (30) por quase dois anos, o relacionamento chegou ao fim em 2018. No mesmo ano, a atriz iniciou sua relação com o também ator Rodrigo Simas (30) e o romance continua até hoje.

Em entrevista à Glamour, o artista revelou que pensava em seguir o caminho de seu pai e estudar jornalismo para falar sobre esporte, sua grande paixão. “Sempre tive uma relação muito forte com o esporte, graças ao meu pai, que é jornalista esportivo. O futebol sempre foi a única paixão. A arte apareceu quando vim morar no Rio, na casa do ator Iuri Saraiva, e pensava em estudar jornalismo. Nunca havia tido nenhum contato e com a interpretação. Foi um grande encontro”, declarou ele.

Lamin teve sua estreia em novelas na TV Globo em Sete Vidas (2015), quando fez uma participação. Depois, atuou na série Não Se Apega, Não (2015), exibida pelo Fantástico. Entretanto, seu primeiro papel de destaque veio na série Justiça (2016), quando interpretou Otto, ex-namorado de Elisa (Marina Ruy Barbosa). Já em 2017, o artista viveu Téo na série Sob Pressão.

Ainda em 2015, ano em que estreou na TV, o ator começou a trabalhar como assistente de preparação dos atores em Verdades Secretas. Foi então que ele e Agatha Moreira se conheceram, já que ela tinha muito destaque na trama ao interpretar Giovanna. Em outubro de 2016, os dois assumiram um romance, que chegou ao fim em 2018.

Foi neste período que Agatha estava atuando em Orgulho e Paixão, novela em que viveu um par romântico com Rodrigo Simas. No final do ano os dois iniciaram o romance e seguem juntos até hoje. Já Pedro não apagou as fotos e vídeos de seu relacionamento com Agatha de seu perfil no Instagram.