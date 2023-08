Ator de ‘Harry Potter’ e esposa são assaltados em evento no Rio de Janeiro: “Choque”

Ator de ‘Harry Potter’, Alfred Enoch tem celular roubado ao chegar em premiação no Rio de Janeiro; esposa desabafou nas redes sociais

O ator conhecido por seu papel como ‘Dino’ na saga 'Harry Potter', Alfred Enoch, e sua esposa, Mona Godfrey, foram vítimas de um assalto na última quarta-feira, 22. O casal estava se deslocando para participar de uma premiação de cinema na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, quando foram abordados.

Através de seu perfil no Instagram, Mona publicou um desabafo sincero sobre a situação: “Para a minha família e amigos, estou sem telefone” ela iniciou ao resgatar um clique de biquíni: "Nada como uma selfie brasileira beijada pelo sol para chamar a sua atenção, mas não é”, brincou com a foto.

“Um dia de volta à cidade e consegui ser assaltado a caminho de um evento esta noite. Como estou longe, substituir o meu telefone e restabelecer o meu número não será fácil, e provavelmente não acontecerá até eu estar de volta ao Reino Unido no início de setembro (caramba)”, Mona desabafou.

A esposa de Alfred também pediu para que entrassem em contato por outro meio e abriu o coração sobre os susto: “Tenho acesso ao e-mail à noite e se tiver informações, por favor envie mensagem para lá se for algo urgente. Eu estou bem, mas é sempre um choque e nunca é agradável”, escreveu.

Por fim, ela agradeceu o apoio do marido: “Triste por ter perdido algumas das fotos e vídeos da minha viagem ao Latvia e Jaguanum, pois eles não foram enviadas para a nuvem, mas contando as minhas bênçãos, e podemos todos agradecer Alfred por me impedir de correr atrás do homem, haha (e por ter me dado muito amor e perspectiva), concluiu.

Quem é Alfred Enoch?

Vale lembrar que Alfred Enoch nasceu em Londres, mas é fruto do relacionamento entre uma médica brasileira e um ator britânico, por isso, o artista já morou no Brasil e é fluente em português. Além do sucesso em Harry Potter, ele também participou de produções nacionais como o longa-metragem Medida Provisória, dirigido por Lázaro Ramos.

Lázaro Ramos relembra parceria com Alfred Enoch:

Durante as gravações de ‘Medida Provisória’, Lázaro Ramos se tornou um grande amigo do ator de Hollywood Alfred Enoch, que estrelou sua produção. Inclusive, ele chegou a compartilhar alguns cliques em suas redes sociais para exaltar a parceria com o artista.