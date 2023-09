Ator Danny Masterson é condenado a 30 anos de prisão. Saiba o motivo

Justiça dos Estados Unidos chega a sentença após o ator Danny Masterson cometer crime

O ator Danny Masterson, que atuou na série That 70’s Show, foi condenado a 30 anos de prisão nos Estados Unidos. Ele cometeu o crime de estupro contra duas mulheres há cerca de 20 anos.

As mulheres que denunciaram o artista deram declarações fortes sobre o ocorrido. “Isso é estupro, um roubo do espírito. Você é patético, perturbado e completamente violento. O mundo fica melhor com você na prisão”, disse uma delas.

A denúncia foi feita em 2020 e as mulheres diziam que o crime aconteceu na casa dele após ele dar substâncias para elas, mas ele se declarou inocente em 2021. “O Sr. Masterson é inocente e estamos confiantes de que ele será inocentado quando todas as evidências finalmente vierem à luz e as testemunhas tiverem a oportunidade de depor”, informou o advogado dele na época.

Por causa do julgamento, ele foi demitido da série The Ranch, da Netflix, e teve as relações cortadas com a agência United Talent Agency.

Daniel Alves foi indiciado

O jogador de futebol brasileiro Daniel Alvesfoi formalmente indiciado pela Justiça da Espanha pela acusação de estupro contra uma mulher em uma boate de Barcelona. Ele está detido de forma preventiva desde janeiro deste ano.

A acusação formal foi feita nesta quarta-feira, 2, e ele se tornou réu na acusação. O julgamento deverá acontecer no final do ano e o atleta deve seguir preso na Europa até a decisão final do juiz. Inclusive, a defesa dele informou que não recorrer da decisão da justiça neste momento para que o julgamento aconteça o quanto antes.

“Ele está contrariado e não concorda com as conclusões, mas manifestou à juíza que não recorrerá por seu desejo de agilizar o processo”, informou o advogado dele.

Vale lembrar que Daniel Alves já apresentou três versões sobre o que aconteceu. No início, ele negou e disse que não conhecia a mulher. Logo depois, ele disse que teve relação consensual com a mulher e sem penetração. Por fim, ele disse que tevepenetração, mas foi consensual.