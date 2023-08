Daniel Alves é indiciado pela Justiça da Espanha

Jogador de futebol brasileiro, Daniel Alves deverá ir a julgamento no final do ano após virar réu na Justiça da Espanha

O jogador de futebol brasileiro Daniel Alves foi formalmente indiciado pela Justiça da Espanha pela acusação de estupro contra uma mulher em uma boate de Barcelona. Ele está detido de forma preventiva desde janeiro deste ano.

A acusação formal foi feita nesta quarta-feira, 2, e ele se tornou réu na acusação. O julgamento deverá acontecer no final do ano e o atleta deve seguir preso na Europa até a decisão final do juiz. Inclusive, a defesa dele informou que não recorrer da decisão da justiça neste momento para que o julgamento aconteça o quanto antes.

“Ele está contrariado e não concorda com as conclusões, mas manifestou à juíza que não recorrerá por seu desejo de agilizar o processo”, informou o advogado dele.

Vale lembrar que Daniel Alves já apresentou três versões sobre o que aconteceu. No início, ele negou e disse que não conhecia a mulher. Logo depois, ele disse que teve relação consensual com a mulher e sem penetração. Por fim, ele disse que tevepenetração, mas foi consensual.

Carta aberta de Daniel Alves

O jogador de futebol Daniel Alves escreveu uma carta aberta para a ex-mulher, Joana Sanz, há poucas semanas. De acordo com o jornal 'Y Ahora Sensoles', ele escreveu: “Minha querida Joana, foram quase 8 anos de muito amor, carinho, respeito e cuidado mútuo. Em particular nos últimos anos. Ao seu lado tudo parece mais fácil e prazeroso. Você e meus filhos Dani filho e Victoria, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nos tornamos desde o dia em que nos conhecemos, desde o primeiro minuto em que começamos uma vida juntos", garantiu.

"Acompanhamos um ao outro todos esses anos, fortalecendo um ao outro e iluminando a vida um do outro. Agora, nesses momentos difíceis, lamento sua decisão e espero que a vida nos dê outra chance de te amar novamente. Entendo a dor que a situação injusta que estamos vivendo está causando, e entendo que você não tenha aguentado toda essa pressão. Os fatos de que sou acusado são estranhos a mim e aos valores que nortearam minha vida: amor, respeito e esforço. Vou continuar lutando como sempre fiz, acreditando em mim com o apoio e a confiança de quem realmente sabe quem eu sou; Lutarei até o fim com o amor incondicional dos meus filhos, dos meus pais e daqueles que continuam ao meu lado, para logo provar minha inocência ao mundo inteiro. Seja onde for, seja como for, seja o que for, mas para sempre em meu coração. Com muito amor (assinatura de Daniel Alves)”, finalizou.