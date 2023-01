Assumiu? Karoline Lima se declara para Gui Araújo: “Amor é valorizar os momentos”

Karoline Lima e Gui Araújo estão curtindo as férias na praia em clima de romance

Desde o final do ano passado, Karoline Lima (26) e Gui Araújo (35) são vistos frequentemente em clima de romance e deixaram os fãs com a pulga atrás da orelha. Embora, não tenha confirmado namoro ainda, a ex de Éder Militão (25) compartilhou um vídeo romântico na última segunda-feira, 30, que deixou claro qual é o seu status de relacionamento com o participante do 'De Férias Com o Ex'.

Na publicação, feita no stories da modelo, Karol e Gui aparecem em clima de descontração na praia, brincando com a areia. Na legenda, Karoline descreveu a situação: “Você jogou areia em mim’, ‘Eu sei, essa foi a intenção’, ‘Ah é?’, e começou a guerra”. O filtro usado no stories entregou o clima de romance com os dizeres: “Amor é valorizar os momentos”, escrito em meio ao vídeo.

Karoline Lima e Gui Araújo - Reprodução: Instagram

Além do vídeo no perfil de Karoline, Gui Araújo também publicou alguns stories com a modelo, enquanto pilotava um jet ski. Nos registros, o casal aparece grudado e Karoline segura o celular enquanto posa ao lado do affair e faz caras e bocas. Embora a publicação não tenha legenda, a proximidade entre os dois entrega o clima.

Recentemente, o casal foi juntinho para Fernando de Noronha, inclusive, chegaram a publicar fotos de um ensaio juntos. Agora, os influenciadores curtem outro destino paradisíaco com discrição, acompanhados de alguns amigos e da pequena Cecília, de 6 meses, fruto do relacionamento com o jogador de futebol da seleção brasileira Éder Militão, que chegou ao fim no nono mês de gestação da pequena.

Karoline Lima rebate fãs que criticam seu estilo de vida: “Eu mereço ser feliz”

Na última quinta-feira, 26, Karoline Lima apareceu abalada em seus stories. A loira recebeu críticas por estar curtindo a vida em meio a maternidade. Ela então rebateu os comentários: "Nenhuma dessas pessoas viu ou me ajudou nos dias em que eu estava à beira de uma depressão por achar que a minha vida tinha virado um inferno. Eu mereço sim sair, viajar, me divertir, me relacionar com outra pessoa. Eu mereço ser feliz, também.", declarou.