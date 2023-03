Assim como Projota e Tamy Contro, veja outros casais famosos que terminaram durante a gravidez

Casados desde 2019, Projota e Tamy Contro são pais de Marieva, primeira filha do casal

A notícia do fim do casamento entre o rapper Projota e Tamy Contro chocou fãs do casal e internautas que os acompanhavam, especialmente porque a influenciadora está na reta final da gravidez. Em seu Instagram, ela afirmou que sua prioridade é "tentar ficar forte por conta das crianças. Espero não só que me entendam, mas que me mandem boas vibrações".

"Sei que Deus tem um plano maior para mim. Seguimos", completou ela, respondendo uma caixinha de perguntas aberta para os seguidores. Os dois eram casados desde 2019 e já são pais de Marieva. No entanto, essa não é a primeira vez que isso acontece no mundo dos famosos. Confira a seguir outros casais de celebridades que também terminaram o relacionamento durante uma gravidez.

Outro casal que terminou durante a gravidez foi Karoline Lima e Éder Militão. Os dois romperam o relacionamento em julho de 2022, enquanto a influenciadora digital estava na reta final da gravidez, à espera de Cecília, sua primeira filha. Após o nascimento da pequena, os dois se envolveram em diversas polêmicas e Karoline afirmou que o craque do Real Madrid não estaria pagando a pensão de sua filha.

Os atores Bruno Gissoni e Yanna Lavigne terminaram o relacionamento enquanto esperavam pelo nascimento de Madalena, sua primeira filha. No entanto, a separação não durou muito e, um ano após o nascimento da bebê, eles reataram o namoro e se casaram. Juntos até hoje, eles também tiveram Amélia, sua segunda filha, em janeiro de 2022.

No mundo das estrelas internacionais, o humorista Eddie Murphy e a cantora Mel B passaram pela mesma situação. Eles romperam o relacionamento em 2007, enquanto a integrante do grupo Spicy Girls estava grávida de Angel Iris. O comediante e ator negou a paternidade da bebê até realizar um teste de DNA que comprovou que ele de fato era o pai. Fontes da imprensa internacional afirmam que ele não se envolveu muito na criação da criança até 2010.

O jogador de basquete Tristan Thompson terminou o relacionamento com Khloé Kardashian enquanto esperavam o segundo filho, gerado por meio de barriga de aluguel. Os dois já eram pais de True Thompson, e há rumores de que o atleta e estrela da NBA tenha traído a integrante da família Kardashian durante a gravidez. Além disso, o jogador teria traído sua última namorada, Jordan Craig, também enquanto ela estava grávida de cinco meses.