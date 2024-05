Lucas do BBB 24: assessoria se manifesta sobre gravidez de prima de MC Binn

A assessoria de Lucas Henrique, do BBB 24, se manifestou sobre a gravidez da prima de MC Binn, que teve um rápido romance com Buda recentemente

Lucas Henrique, popularmente o Buda do Big Brother Brasil 24, virou assunto nas redes sociais nesta quarta-feira, 29. Após um breve romance com o professor de educação física, Nina Capelly, prima de MC Binn, descobriu que está grávida e afirmou que o filho pode ser do ex. Ao GShow, a assessoria de imprensa do ex-participante do reality disse que ele está bastante chateado e que não há chance dele ser o pai.

"É um tema muito sensível para o Lucas, algo que ele sempre fala por não ter conhecido o próprio pai e ainda ter o sonho de que isso aconteça. Essa notícia o deixou bastante chateado, especialmente porque não tem chances do filho ser dele. De toda forma, ele está disponível para fazer o teste de DNA assim que possível para confirmar isso", afirmou a assessora.

Prima de MC Binn revela gravidez

Em suas redes sociais, Nina contou que decidiu realizar um teste de gravidez após sentir muitos enjoos e inchaço. “Estou um pouquinho sumidinha aqui por motivos de enjoo. Não tô muito bem, tô passando mal, vomitando toda hora e vocês perceberam que eu tô mais inchadinha e dei uma engordadinha”, relatou a cantora.

“Hoje eu vou fazer uns testes e tô com um pouquinho de medo, mas tem coisa na nossa vida que a gente tem que meter as caras e ir para cima mesmo. Tô passando aqui mesmo para deixar vocês mais tranquilos porque eu não tô aparecendo aqui muito. Não tô bem, tô com ânsia toda hora, tô vomitando toda hora, tá horrível”, completou a influenciadora.

Mais tarde, ela revelou a gravidez para a revista Quem. Segundo Nina, há grandes possibilidades de o bebê ser fruto de seu romance com Lucas Henrique. “Tenho 70% de certeza de que é dele. Fiquei só com ele até agora”, afirmou.

Após o fim de seu relacionamento com o ex-BBB, Nina assumiu um namoro com sua empresária. “Assumi com minha empresária, não tem como eu engravidar dela”, afirmou. E completou: “Um pouco antes de eu conhecer o Buda, terminei um relacionamento de quatro anos”.