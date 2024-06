Ary Fontoura tranquiliza fãs sobre cirurgia nos olhos: "Enxergar vocês melhor"

O ator Ary Fontoura, de 91 anos, compartilhou um vídeo no hospital e contou para os fãs que fará um procedimento nos olhos

Na tarde desta sexta-feira, 7, o ator Ary Fontoura, de 91 anos, usou as redes sociais para contar aos seguidores que fará uma cirurgia nos olhos. No vídeo publicado no feed do Instagram, o ator aparece usando trajes hospitalares e brinca sobre o procedimento.

"Aqui estou eu, na expectativa de fazer um procedimento nos olhos, catarata, evidentemente, proveniente da idade que o senhor Ary tem. E também para ficar com olhos muito mais lindos, para poder observar todos vocês. Um grande abraço e um beijo para todos", disse ele na gravação.

Já na legenda, o artista tranquilizou os fãs. "Seu Ary está se cuidando um pouquinho para enxergar vocês melhor. Beijos", escreveu.

Os fãs deixaram mensagens de carinho nos comentários. "Melhoras! Vai ficar com olhos ainda mais brilhantes", disse o jornalista Hélter Duarte. "Boa sorte, queridão! Vai dar tudo certo!!", escreveu Evandro Mesquita. "Boa recuperação meu amigo!", desejou o ator Julio Rocha. "Estarei na torcida! Boa recuperação, querido!", falou uma seguidora.

Confira:

Ary Fontoura revela se arrepender de ter largado faculdade

O ator Ary Fontoura surpreendeu seus fãs ao fazer uma revelação sobre sua vida profissional. Em recente participação do programa Conversa com Bial, comandado por Pedro Bial, o artista confessou que se arrepende de ter abandonado a faculdade de Direito quando era mais novo.

Durante a entrevista, Ary, que hoje tem 91 anos, afirmou que decidiu deixar o curso para seguir sua carreira no teatro, mas que ainda encontra dificuldades de encontrar trabalhos. "Eu tenho 76 anos de profissão, e nesses 76 anos, eu vivo procurando emprego", afirmou ele.

Segundo o ator, ele gostaria de ter tido um 'plano B' para poder seguir seu sonho na arte, já que podia não ter muita estabilidade em sua carreira. "É a minha profissão. Acabou uma temporada de peça, tem que procurar outra. Se não tiver [trabalho], como você faz?", refletiu. Confira a entrevista completa!