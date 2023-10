Ary Fontoura lamenta o falecimento do irmão, Ivan: “Foi uma pessoa especial”

O ator Ary Fontoura foi às suas redes sociais anunciar e lamentar o falecimento de seu irmão, Ivan

Nesta quinta-feira, 12, Ary Fontoura surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma triste notícia. O ator anunciou e lamentou a morte de seu irmão, Ivan. Além de publicar uma foto ao lado do irmão, Ary recebeu o carinho de famosos e seguidores.

“É com imensa tristeza que compartilho a notícia do falecimento do meu amado irmão, Ivan”, começou anunciando o artista na legenda da postagem emocionante curtida por milhares de pessoas nas redes sociais.

Ary ainda escreveu algumas palavras carinhosas sobre Ivan: “Meu irmão foi uma pessoa especial, cheia de sabedoria e experiências de vida. Ele foi um exemplo de força, coragem e amor. Além de muito respeito ao próximo. Sentirei muita saudade dos nossos telefonemas e conversas”.

“Você partiu deixando um legado de amor e inspiração, e uma linda família. Você sempre estará em nossos corações. Descanse em paz, meu amado irmão. Você será eternamente lembrado e amado”, concluiu o ator no texto emocionante publicado.

Nos comentários, alguns famosos prestaram apoio à Ary nesse momento difícil. A atriz da novela “Terra e Paixão”, Tata Werneck escreveu: “Um abraço enorme Ary amado”. A artista Elizabeth Savala comentou: “Querido meu, muito luz pro seu irmão Ivan”. E a jornalista do canal GloboNews, Flávia Oliveira, escreveu: “Meus sentimentos, seu Ary. Força e fé ao senhor e familiares. Luz para o seu querido Ivan”.

A atriz Claudia Mauro também comentou: “Meus sentimentos, Ary. Todo meu amor com você e sua família”. Já o ator Edson Celulari escreveu: “Ary, querido. Meus sentimentos e meu abraço de acolhimento”. E a atriz Flávia Alessandra, que esteve em um evento de Halloween, desejou: “Meus sentimentos”.

Os seguidores de Ary também mostraram seu carinho. “Nossos sentimentos”, comentou uma fã. “Ary, meus sinceros sentimentos. Consolo e conforto para você e seus familiares”, declarou um seguidor. Outro admirador ainda escreveu: “Nossos sentimentos, seu Ary. Um abraço grande e afetuoso. Que seu irmão amado seja recebido nos braços da Nossa Senhora”.

Saudade!

Recentemente, o jornalista César Tralli foi às suas redes sociais lamentar o aniversário de um ano do falecimento de sua mãe, Edna. A mãe do apresentador do Jornal Hoje faleceu por conta de um trágico acidente aéreo.

"Um ano de pura saudade. Um ano do mais puro amor. Incrível como todos os dias, há exato um ano, eu penso nela e lembro dela com ainda mais admiração e carinho. Um mundo de recordações com ela, de momentos os mais banais aos mais desafiadores, sempre me vem à memória", disse.