Arthur Aguiar dá detalhes de encontro com Deolane Bezerra

Campeão do Big Brother Brasil 22 Arthur Aguiar é filmado ao lado de advogada Deolane Bezerra, desistente de A Fazenda

O atual vencedor do Big Brother Brasil 22, o ator e cantor Arthur Aguiar (33) foi visto em um encontro misterioso com a ex-participante e desistente de A Fazenda 14, a advogada Deolane Bezerra (35). Os dois foram vistos curtindo um passeio de lancha na tarde desta segunda-feira, 23. A ocasião marcou o aniversário do influenciador Lucas Guimarães.

Flagrados nos stories do perfil oficial de Lucas, Deolane e Arthur aparecem sentados em frente uma mesa cheia de vários aperitivos. Na gravação, o apresentador esbarra em uma garrafa de whisky e brincando sobre ter derrubado a bebida da ‘Doutora’, apelido de Deolane.

Arthur, então, se manifestou sobre os rumores de um possível affair que tomaram conta da internet: “Recado rápido, eu vim sozinho, estou sozinho e vou voltar para a minha casa em São Paulo sozinho. Gente, para! Meu Deus, pare de ficar criando situações onde não existe nada. Eu só vim pra o aniversário do Lucas, só isso, estamos em 2050 e vocês continuam no mesmo motivo. Vira essa chave, é só isso. Recado dado, fui”, disse ele.

BBB 23: Arthur Aguiar responde provocação de Fred Nicácio: "Não conseguiu sucesso"

Fred decidiu avaliar o sucesso de alguns participantes de outras edições do Big Brother Brasil. “A maioria que não ganhou, venceu: Grazi Massafera, Sabrina Sato, Gil do Vigor, Ana Clara“, disse ele. Para Fred, Arthur Aguiar é um exemplo de ganhador do Big Brother Brasil que não teve o mesmo sucesso dos nomes citados acima, mesmo conquistando R$1 milhão e meio. “Muita gente que ganhou, não venceu [como figura pública]. Cadê o Arthur Aguiar? Cadê ele? Ganhou ano passado e cadê?”, disparou Fred. Então, sem citar nomes, Arthur disse: “Vamos nessa porque tem gente que ganha e não vence, mas tem gente que não ganha e nem vence”, respondeu.