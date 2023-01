BBB 23: Arthur Aguiar responde provocação de Fred Nicácio: "Não conseguiu sucesso"

Arthur Aguiar respondeu a provocação de Fred Nicácio, que debochou de sua vitória no BBB 22

Fred Nicácio (35) soltou afirmações bastante polêmicas nessa semana. O médico avaliou o sucesso de alguns participantes de outras edições do BBB.

Ele falou seu pensamento sobre o que aconteceu ou não com algumas figuras conhecidas. Arthur Aguiar (33), que venceu o BBB 22, foi citado como um exemplo negativo.

“A maioria que não ganhou, venceu: Grazi Massafera, Sabrina Sato, Gil do Vigor, Ana Clara“, disse ele, falando das personalidades que não ganharam o prêmio final, mas têm o carinho do público.

Para Fred, Arthur Aguiar é um exemplo de ganhador do Big Brother Brasil que não teve o mesmo sucesso dos nomes citados acima, mesmo conquistando R$ 1 milhão e meio.

“Muita gente que ganhou, não venceu [como figura pública]. Cadê o Arthur Aguiar? Cadê ele? Ganhou ano passado e cadê?”, disparou Fred.

Nas redes sociais, Arthur não citou nomes, mas rebateu a crítica. “Vamos nessa porque tem gente que ganha e não vence, mas tem gente que não ganha e nem vence”, respondeu.

BBB23: Fred Nicácio e César Black detonam brother: ‘Cobra’

O quarto Fundo do Mar do BBB 23 acabou se unindo para detonar um outro participante que não faz parte do grupo, nesta sexta-feira, 20. Gabriel Tavares (24) teve seu comportamento avaliado pelos rivais após a prova do líder, vencida pela dupla de Bruna Griphao (23) e Larissa Santos (24).

Tudo começou quando Fred Nicácio disse estar chocado com o modelo, que se autodefine como “frio e calculista”. “Não existe Gabriel pessoa, Gabriel jogador. A pessoa é assim. [Gabriel] terminou de se queimar e colocou a corda no próprio pescoço”, criticou.

“Ele é a maior cobra do jogo até agora, uma surpresa extremamente negativa. Eu gosto que seja verdadeiro comigo, não uma pessoa como o Gabriel Vidraceiro. Ele pra mim é uma pessoa falsa pra car*lho, é uma pessoa que não quero perto de mim”, César Black (34) completou.