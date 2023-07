Após três gestações, Gabi Brandt desfila corpo sequinho em praia e impressiona

Gabi Brandt desfila corpo sequinho ao ir à praia nesta segunda-feira, 31; veja as fotos da influenciadora

A influenciadora Gabi Brandt impressionou os seguidores nesta segunda-feira (31). É que em um momento raríssimo, ela decidir ir à praia e desfilou seu corpo sequinho e definido que ostenta mesmo após ser mãe em três oportunidades.

Enquanto desfilava e renovava o bronzeado, ela foi clicada pelos fotógrafos na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Discreta sobre sua vida pessoal e se dedicando à criação dos filhos, ela é raramente vista em público.

Conhecida pela beleza, ela impressionou com suas curvas sequinhas e com o corpão em forma. Recentemente, a influenciadorase pronunciou publicamente para negar que tenha reatado o casamento com o cantor Saulo Pôncio. Após uma série de boatos, ela enviou um recado bem direto. "É mentira, a gente só se fala por vídeo para ele ver as crianças", escreveu.

Gabi Brandt e Saulo Poncio são pais de três meninos: o caçulinha Beni, que nasceu em maio, Davi, de apenas 3 anos de idade, e Henri, de 2 anos, que encantam a internet com os vídeos compartilhados pelos papais. Os dois não estão mais juntos atualmente, separados desde o início de 2022.

Veja:

Registro encantador do filho recém-nascido em foto rara

Na última semana, Gabi Brandt explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um novo clique de seu filho caçula, Beni. O menino, que nasceu no dia 12 de maio, é fruto do relacionamento da influenciadora digital com Saulo Poncio, de quem está separada há alguns meses.

Na foto publicada no feed do Instagram, Beni aparece em um momento preguiça: dormindo em seu berço com um dos braços levantado. O bebê está usando uma blusa de frio com estampa de urso, uma calça de moletom, além de luvas listradas. "Ai que preguiça, mamãe", escreveu Brandt na legenda da publicação, deixando os seguidores encantados.