Juliana Paiva engata romance com arquiteto após 3 anos solteira; veja

Após três anos solteira, Juliana Paiva estaria vivendo romance com o empresário Danilo Partezani

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 08h13

A atriz Juliana Paiva (29) engatou um namoro com o empresário e arquiteto Danilo Partezani, após ter ficado três anos solteira, informou o Jornal Extra. O último relacionamento que ela teve de conhecimento do público foi com o ator Nicolas Prattes (25), com quem terminou em 2019.

Juliana tem sido bem discreta sobre o novo relacionamento e não tem publicado muitas fotos junto a Danilo em seu Instagram. Porém, durante o Rock in Rio deste ano, a atriz compartilhou uma em que aparece junto ao namorado. Ele aparece logo abaixo dela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paiva (@juulianapaiva)

Danilo tem amigos em comum com Juliana e passeios como casal tem sido feitos. Ele até conheceu a família da atriz durante uma ida ao circo, na qual Juliana levou a afilhada. Os dois, inclusive, brincaram sobre o assunto no Instagram. O empresário é de Campinas e em seu status de Facebook diz que está em um relacionamento sério.

Juliana Paiva encerrou contrato de exclusividade com a Globo

Em setembro, Juliana Paiva anunciou o fim do seu contrato de exclusividade com a Globo. A atriz relembrou fotos das suas personagens e comentou sobre o novo momento na carreira.

"Hoje compartilho com vocês uma nova página da minha linda história de 13 anos com a Tv Globo. Decidimos nesse momento não renovar o contrato de exclusividade e partir pra contratos por obra!", disse ela.

Em seguida, ela contou que já existem conversas sobre novos trabalhos. "Ok Ju, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o nossa relação continua e que já existem possíveis projetos futuros na casa, mas que agora vou poder expandir a minha arte pra outros lugares também, por não ser mais exclusiva da emissora!".

Por fim, Juliana desejou por coisas boas no novo ciclo. "Que seja doce! Estou motivada e animada com as novas possibilidades desse meu novo momento de carreira. A arte é imensa. Com amor, Ju!", concluiu ela.