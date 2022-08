Juliana Paiva celebra estreia de filme na Netflix: "Novidade fresquinha"

Nas redes sociais, a atriz Juliana Paiva convidou os fãs para assistirem ao seu filme, Rúcula com Tomate Seco, que está disponível na plataforma

Juliana Paiva(29) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 10, para dividir uma novidade com os seguidores. A atriz contou aos fãs que seu filme, Rúcula com Tomate Seco (2017), já está disponível na Netflix.

Em seu perfil no Instagram, Juliana compartilhou algumas cenas do filme e falou sobre a comédia romântica, que segundo ela, retrata a história de um casal "um tanto quanto excêntrico" que se reencontram meses após o término do relacionamento.

"Novidade fresquinha saindo do forno com cheirinho de pipoca... ou seria de pizza!?!rs Nosso filme #RúculaComTomateSeco acaba de chegar na @netflixbrasil Uma comédia romântica deliciosa que conta a história de um casal um tanto quanto excêntrico que se reencontra depois de meses do término do namoro! E aí será que ainda existe amor? Não percam!!", escreveu a artista.

Os internautas ficaram animados com a novidade: "Amo uma comédia romântica", confessou uma seguidora. "Já vou colocar na minha lista", disse outra. "Oba, partiu assistir", comentou uma fã. "Finalmente vou poder assistir", comemorou mais uma.

Confira a publicação de Juliana Paiva:

Visita Basílica Nossa Senhora Aparecida

Recentemente, Juliana usou as redes sociais para mostrar um momento muito especial. Ao lado da mãe, Maria Cristina Paiva, a atriz visitou a Basílica Nossa Senhora Aparecida. No Instagram, ela mostrou detalhes do Santuário e também uma imagem em que aparece rezando. Na legenda, a artista escreveu um trecho da música Nossa Senhora, de Roberto Carlos (81).

