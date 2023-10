Após terminar namoro, Paula Fernandes revela se deseja se casar: 'Só falta'

Cantora Paula Fernandes revela se pretende se casar após terminar namoro recentemente

A cantora Paula Fernandes revelou se pretende se casar. Nesta quinta-feira, 19, a sertaneja respondeu a perguntas em sua rede social e falou se quer trocar alianças. Vale lembrar que ela acabou de sair de um relacionamento.

Depois de anunciar o fim do namoro com o empresário Rony Cecconello, no mesmo dia em que Sandy falou que chegou ao fim seu casamento, Paula abriu o jogo com os fãs e surpreendeu ao se mostrar empolgada.

"Com certeza né, gente. Agora só falta encontrar um grande amor", comentou a famosa sobre ter vontade de subir ao altar com uma pessoa que ame muito.

Desde 2019, Paula Fernandes estava com Rony, com quem até chegou a sofrer um acidente de carro. Ao anunciar o fim da relação, ela disse: "Eu sempre acreditei que o amor é para sempre. Não é à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas, porque eu sou amor... sou feita de amor. Eu sigo a diante acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se abrirá de novo pra mim".

Paula Fernandes sofreu grave acidente

Na noite de 27 de agosto de 2022, véspera do aniversário de Paula Fernandes, a sertaneja dirigia na rodovia Castelo Branco, quando voltava do interior de São Paulo, ao lado do namorado, Rony Cecconello. Na ocasião, a traseira do veículo da cantora foi atingida por um carro e Paula Fernandes perdeu o controle da direção. O veículo capotou algumas vezes, mas a sertaneja e o parceiro foram salvos pelo cinto de segurança e saíram ilesos do acidente.

"Ainda não sei bem como estou… Só sei que estou viva e que ontem renasci… Esta imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que achei que seria o nosso fim", compartilhou Paula Fernandes nas redes sociais após o acidente . "Nós estamos bem, assustados, mas bem. Machuquei um pouco meu braço, mas o Rony só teve alguns arranhões", acrescentou.

"Muita coisa passou pela minha cabeça naqueles segundos de horror e, quando finalmente parou, eu só queria saber como o Rony estava… E ele estava bem!", relatou a cantora sobre o momento em que o carro capotou.