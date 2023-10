Após revelação de Luan Santana, Jade Picon manda suposta indireta para Yasmin Brunet

A suposta indireta de Jade Picon veio após o cantor Luan Santana ter revelado um affair com Yasmin Brunet; saiba o motivo!

Nesta segunda-feira, 16, o cantor Luan Santana surpreendeu ao confirmar os rumores de que ele já se envolveu com a modelo Yasmin Brunet. Em entrevista ao colunista Leo Dias, o sertanejo revelou que os dois já haviam ficado anteriormente.

“Não, não. Eu vi as notícias que a gente estava namorando. Mas, sim, ficamos. A Yasmin é amiga da minha irmã”, contou ele. No entanto, a revelação está dando o que falar na internet. Isso porque Brunet sempre acompanhava Izabela Cunha, ex-noiva de Luan, nos bastidores de seus shows, em companhia de Bruna Santana, irmã do cantor.

E parece que mais gente se interessou por essa história! Após a revelação da notícia, a influenciadora digital Jade Picon surgiu em seu Twitter e mandou uma suposto indireta para a ex-esposa de Gabriel Medina. Isso porque a modelo já havia admitido que tinha ficado chateada quando a ex-BBB ficou com o sufista, já que elas mantinham uma amizade.

Nas redes sociais, Jade deu boas-vindas a um novo dia e foi certeira em sua indireta. "O tempo é o verdadeiro dono da razão! Bom dia!", escreveu a atriz, que esteve no ar como Chiara na novela Travessia, da TV Globo.

o tempo é o verdadeiro dono da razão! bom diaaaaa :) — JADE PICON 🌪️ (@jadepicon) October 16, 2023

Luan Santana também contou detalhes de sua intimidade

Ainda em entrevista ao Leo Dias, o cantor Luan Santanarevelou mais detalhes sobre sua intimidade após confirmar seu affair com Yasmin Brunet. Na conversa, ele contou alguns detalhes sobre sua vida amorosa, afirmando que já teve relação com duas mulheres ao mesmo tempo, e que já teve noites de amor em lugares inusitados, como em garagem de motel e no mar.

Então, ele confessou que adora beijos. "Eu gosto muito de beijar. Beijo o tempo todo. Se a mulher não gostar muito de beijar, é complicado. Eu gosto e acho que, ao mesmo tempo, é delicioso”, contou.

Por fim, o artista afirmou que é romântico mesmo em um encontro casual. “Eu sempre faço amor, não com amor, mas faço sempre amor. Naquele momento ali, é amor. Nem sempre você precisa amar alguém para fazer amor. Para mim, é um romance de uma noite. Não é aquela coisa escrachada de já tirar a roupa e ir pra cama”, afirmou.