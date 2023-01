Após retomar união, Lexa e MC Guimê voltam a usar alianças

Após reatarem o relacionamento de 7 anos, cantores Lexa e MC Guimê posam juntos e mostram que voltaram a usar alianças

Os cantores Lexa (27) e MC Guimê (30) mostraram que voltaram a usar alianças após retomarem a união.

Neste sábado, 07, a funkeira publicou um clique ao lado do marido, com quem oficializou a união em maio de 2018, em que aparecem exibindo o anel de compromisso. Na foto, publicada no Instagram, Guimê ainda aparece dando um beijo no rosto da artista.

"Voltamos a usar nossas alianças", disse Lexa na legenda do post, agradecendo a loja responsável pelas joias: "Fez as nossas alianças quando casamos e agora deixou em perfeito estado novinhas em folha para usarmos."

Os dois aparecem usando a mesma roupa em publicação feita por Lexa na sexta-feira, 06, sobre reencontro com o amado após volta de viagem com amigas, o que alimentou os rumores de que Guimê estará no BBB 23.

"Vendo vocês dá vontade até de separar pra voltar né", brincou Gabriela Pugliesi nos comentários. "A roda de caminhão voltou", brincou uma fã. "Só pra despistar que ele tá no BBB 23", disse outra. "Reproduzam-se logo... Nós imploramos!", pediu uma terceira.

Lexa e Guimê reataram o casamento em dezembro após cerca de dois meses separados. "Às vezes, você precisa separar para entender que não é bom ficar sem. "Às vezes, você precisa de um tempo para admirar a beleza e valorizar tudo que foi construído. Às vezes, você precisa de um tempo para colocar tudo no seu devido lugar. O respeito, o amor e admiração nos trouxeram até aqui. Te amo, amor da minha vida. É uma bênção de ter de novo", publicou ela ao anunciar a volta do casal.

Confira o post de Lexa e MC Guimê:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Lexa fala de gravidez após reatar casamento com MC Guimê

A cantora Lexa agitou os fãs nas redes sociais na sexta-feira, 06, ao cogitar gravidez após reatar seu relacionamento de 7 anos com MC Guimê!

Mostrando que quer ser mãe ainda em 2023 depois de ficar cerca de dois meses separada do funkeiro, a artista cogitou, em uma publicação em sua conta no Twitter, uma gravidez, e pediu a opinião de seus seguidores. "Fãs, se eu tiver um bebê este ano, vocês me julgarão?", questionou Lexa.

Vale destacar que MC Guimê tem sido um dos nomes cotados para participar do BBB 23. Recentemente, em viagem, Lexa chegou a explicar o motivo da ausência do marido após especulações dos fãs sobre o funkeiro já estar esperando o confinamento no reality. "Tem uma galera perguntando cadê o Guimê na viagem, que não sei o quê. Gente, essa viagem já estava marcada faz um tempo. Guimê não conseguiu vir porque ele tinha trabalho, está trabalhando no Brasil, fazendo publicidade", falou ela nos stories.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!