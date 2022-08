Após quase dois meses, Silvia Poppovic celebra alta hospitalar do marido: "Deu certo"

O marido de Silvia Poppovic, Marcello Bronstein, foi diagnosticado com leucemia e precisou passar por uma cirurgia de transplante de medula óssea

Silvia Poppovic (67) usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 29,para dividir uma boa notícia com seus seguidores. Após 57 dias de internação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Marcello Bronstein recebeu alta hospitalar.

No começo de julho, a apresentadora revelou que seu marido havia sido diagnosticado com leucemia. Pouco tempo depois, ele precisou passar por uma cirurgia de transplante de medula óssea. A filha do casal, Ana Poppovic, foi a doadora de medula do pai.

"Depois de quase dois meses de hospital, tenho boas notícias!!! Recebemos Alta e vamos pra casa! Tratamento continua, numa outra fase, sempre tomando todos os cuidados já que a imunidade do Marcello ainda está imatura e baixa! Mas a alegria é que deu certo!!", escreveu ela na legenda do vídeo em que conta a novidade aos seguidores.

Na gravação, Silvia agradeceu o apoio que recebeu dos amigos, familiares e fãs durante esse período difícil que eles enfrentaram. "Eu gostaria muito de agradecer você pela sua vibração, reza e torcida, por tudo. Eu me senti muito acolhida nesse momento pelas minhas seguidoras, pelos meus amigos e familiares. Foi uma passagem difícil, mas de certa maneira estamos premiados aqui com o renascimento do Marcello, ele está renascendo para a vida, o que é muito bom", afirmou ela.

