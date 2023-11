Após polêmicas, Elaine Mickely exalta Larissa Manoela: "Verdadeira e generosa"

Nas redes sociais, Elaine Mickely, mulher do apresentador Cesar Filho, mostrou o encontro com Larissa Manoela e rasgou elogios para a atriz

Elaine Mickely usou as redes sociais nesta quarta-feira, 23, para compartilhar uma foto do encontro que teve com Larissa Manoela, com quem trabalhou junto na novela Corações Feridos, do SBT. As duas se encontraram em um jantar, que aconteceu em São Paulo.

Ao dividir o registro no feed do Instagram, a mulher do apresentador Cesar Filho aproveitou para rasgar elogios para a atriz, que recentemente esteve envolvida em uma grande polêmica com seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias.

"Conheço essa Princesa do Senhor, Larissa, e suas verdades não é de hoje... Já trabalhamos juntas e sei bem como é esse coraçãozinho!!! Quanto orgulho eu tenho de você Lari pelo seu amadurecimento sem perder a sua essência e os seus princípios!!! Menina mulher, doce, meiga, generosa, verdadeira, honesta, carismática, humilde, generosa, talentosa e simplesmente um encanto de pessoa!", afirmou Elaine.

E completou: "Fazia um tempinho que eu queria dar esse abraço e conversar pessoalmente com você, meu amor! Deus preparou esse encontro e foi muito especial, você sabe disso. Te admiro, te respeito hoje e sempre! Deus blinde a sua vida, te guarde e coloque os Anjos do Senhor acampados ao seu redor todos os dias. Amamos muito você", declarou a artista.

Confira a publicação:

Silvia Abravanel revela briga com mãe de Larissa Manoela

A apresentadora Silvia Abravanel revelou no podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez, que teve uma discussão com Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela. Tudo teria acontecido quando ela descobriu que a atriz vivia uma vida de adulta.

"Eu conheci a Larissa muito pouco porque ela já entrou para as novelas, não esteve na linha de show. O único contato que eu tive com a mãe dela foi um momento muito pesado [...]. Eu tive que chamar o diretor da novela e chamar os pais da Larissa, e não lembro se o marido da Silvana estava, e falei: 'olha, não é aceitável que sua filha com 11 anos de idade propague em internet que ela dorme de conchinha com o namorado dela'... E a mãe dela me falou: 'Silvia, eu não posso fazer nada porque é ela que sustenta a casa' [...]", contou a filha de Silvio Santos. Confira a entrevista!