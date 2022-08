Após mostrar o carro novo, Gil do Vigor vai tirar habilitação: "Vou começar a aprender a dirigir"

O ex-BBB Gil do Vigor, que está morando nos Estados Unidos, revelou a novidade aos seguidores nesta terça-feira, 9

O ex-BBB Gil do Vigor(31) está morando nos Estados Unidos para concluir seu PhD, e após compartilhar fotos com seu carro novo, ele contou que vai aprender a dirigir.

Na tarde desta terça-feira, 9, através dos Stories do Instagram, o economista contou que decidiu tirar a carteira de habilitação e revelou que em breve estará dirigindo seu veículo novo.

"Já já vou começar a aprender a dirigir! As aulas do vigor estão vindo aí e já já estarei dirigindo", celebrou ele, bastante animado com a novidade. No começo do mês, Gil postou fotos em que aparece com os braços aberto em cima da roda de seu carro e celebrou a mudança. "Um novo começo", escreveu ele na legenda da publicação.

Confira a publicação de Gil do Vigor sobre a habilitação:

Casa de Gil do Vigor impressiona

Gil do Vigor, que está morando na Califórnia, nos Estados Unidos, mostrou detalhes de sua casa para a apresentadora Ana Maria Braga no programa Mais Você e deixou todo mundo impressionado com o tamanho do local.

"Se vocês estão vendo a casa por fora, imagina ela por dentro. Não é uma casa, é um palácio! Parece casa de novela, sabe? Dá para se perder", disse a apresentadora. O local tem 380 metros quadrados. "A casa é linda, linda, linda", disse o ex-BBB.

