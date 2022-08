Gil do Vigor impressiona ao mostrar sua casa nos Estados Unidos

Ex-BBB Gil do Vigor choca Ana Maria Braga ao mostrar detalhes de sua nova casa: 'Dá para se perder'

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 14h10

O ex-BBB Gil do Vigor está vivendo na Califórnia, nos Estados Unidos, para concluir seus estudos no PhD e está morando em uma nova casa. Nesta quinta-feira, 4, ele mostrou detalhes de sua casa para a apresentadora Ana Maria Braga no programa Mais Você e deixou todo mundo impressionado com o tamanho do local.

Ao ver o local, a apresentadora disparou: “Se vocês estão vendo a casa por fora, imagina ela por dentro. Não é uma casa, é um palácio! Parece casa de novela, sabe? Dá para se perder”. O local tem 380 metros quadrados. “A casa é linda, linda, linda”, disse ele ao mostrar detalhes da casa.

Inclusive, a casa fica ao lado de um campo de golfe. “Vou mostrar para vocês o campo de golfe de milhões aqui de onde eu moro, é do ladinho da minha casa. Eu mereço morar no luxo, no regozijo, acho que a gente sofre na vida para conquistar as coisas e, quando a gente conquista essas coisas, a gente merece nos dar esses presentes”, declarou.

Gil do Vigor ainda contou que está muito realizado ao morar nesta casa. “É como se, a cada dia que passasse, eu olhasse e falasse: 'é um sonho'. Eu sou muito feliz porque eu tenho a minha família e o que mais me deixa feliz e grato é ver que a minha família consegue desfrutar do que eu eu estou vivendo junto comigo”, refletiu.

Assista aos vídeos de Gil do Vigor mostrando sua nova casa:

Gil mostrando a sua nova casa na Califórnia. Ele vigorou demais, meus amores! ✌️ #MaisVocêpic.twitter.com/TQH8rnIkbK — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 4, 2022