Após Ludmilla anunciar turnê, numerólogo destaca mudanças na vida de artista; entenda

Em entrevista à CARAS Brasil, o numerólogo Rafà Almeida fez previsões sobre como será o ano de 2024 para Ludmilla

Sem dúvidas Ludmilla pode ser considerada a artista do ano no Brasil, com shows lotados e muitos elogios a seus lançamentos ela conquistou espaços grandiosos em 2023. Em entrevista à CARAS Brasil, o numerólogo Rafà Almeida descreveu que a cantora passou por um ano de colheita e em 2024 terá grandes mudanças profissionais.

"Em 2023, a cantora Ludmilla estava no ano pessoal 8, ano de muitas conquistas, sucesso, prosperidade e, principalmente, de colheita. Tudo que plantou nos anos anteriores, ela colheu. Não é à toa que a cantora colecionou troféus esse ano e na parte financeira, também foi bem recompensada", explica.

O especialista revelou que o próximo ano de Ludmilla, que recentemente anunciou uma mega turnê que passará por todo o Brasil, deve seguir tendo um retorno positivo em sua carreira. No entanto, os fãs devem esperar por surpresas da artista, que passará por uma "limpeza" depois de seu aniversário.

"A partir do dia 24/04 de 2024, Ludmilla entrará no ano pessoal 9, um ano conhecido por 'limpar' e tirar aquilo que não serve mais. Projetos, relacionamentos, parcerias e tudo que não servir mais em sua vida, irá ficar para trás", afirmou.

Vale destacar que no início do mês a funkeira revelou que está se preparando para dar um novo passo no relacionamento com Brunna Gonçalves. Isso porque a ex-BBB tem passado por um tratamento para engravidar do primeiro filho do casal.

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, as duas falaram sobre os planos e como estão as expectativas para a possível gravidez de Brunna. “Estamos na fase dos exames, fizemos um exame que, para ficar pronto, demora quase dois meses. Então, é um processo longo sabe, mas a gente tá muito ansiosa”, explicou a dançarina.

“Quando a gente foi nessa clínica, parecia que a gente já estava grávida, porque teve que fazer o ultrassom para ver se estava tudo certinho. Vai ser o óvulo dela. Com o doador aí vai fecundar esse óvulo e vai colocar o embrião dentro de mim", acrescentou Brunna.