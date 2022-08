Após internação, Claudia Rodrigues curte passeio com a namorada

Claudia Rodrigues comemora os dois meses de namoro com Adriane Bonato em almoço especial e esbanja sorrisos

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 15h27

A atriz Claudia Rodrigues completou dois meses de namoro com a empresária Adriane Bonato e elas comemoraram nesta quarta-feira, 9, com um almoço especial. Elas foram fotografadas enquanto curtiam um passeio juntas no Rio de Janeiro.

Nas imagens, Claudia Rodrigues apareceu sorridente e deu beijos carinhosos na namorada durante o passeio.

Vale lembrar que Claudia Rodrigues passou alguns dias internada no início do mês para realizar exames. Ela foi hospitalizada para fazer procedimentos de ressonância magnética e exames de sangue sob supervisão médica. Os exames são necessários para a continuidade do seu tratamento contra a esclerose múltipla, que é algo que ela tem há mais de 20 anos.

Veja as fotos de Claudia Rodrigues e Adriane Bonato: