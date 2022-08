Claudia Rodrigues é internada em SP para fazer exames

Em tratamento contra a esclerose múltipla, Claudia Rodrigues está internada para fazer uma bateria de exames e não tem previsão de alta

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 15h05

A atriz Claudia Rodrigues (52) está internada em um hospital de São Paulo para fazer uma bateria de exames. Ela faz tratamento contra a esclerose múltipla e precisou ser hospitalizada para seguir o protocolo de exames de rotina.

“Ela precisou realizar a ressonância magnética de crânio e coluna, além de uma série de exames de sangue”, contou a namorada dela, a empresária Adriane Bonato, ao site da revista Quem. A artista aguarda os resultados dos exames para ser liberada para dar sequência ao tratamento contra a esclerose. Por enquanto, ela segue sem previsão de alta.

Vale lembrar que Claudia Rodrigues luta contra a esclerose múltipla há mais de 20 anos. Recentemente, a artista assumiu o romance com a empresária Adriane Bonato e as duas já foram vistas em clima de romance em passeio no Rio de Janeiro.

Claudia Rodrigues trata a namorada no masculino

Recentemente, Adriane Bonato contou que Claudia Rodrigues fala com ela com os pronomes masculinos. A revelação foi feita em uma conversa no programa Superpop, da RedeTV!.

“Ela me trata no masculino. Me trata como ele”, disse ela, e completou em defesa da namorada. “Acho que ainda está caindo a ficha. Ela está se encontrando. Na cabeça dela, ela ama a Adriane que é uma mulher, mas ela age como se eu fosse homem. Ela me chama de 'amor' e fala 'ele'. Ela me trata no masculino. Ela me trata como ele e não como ela”, declarou.