Após divórcio, Joe Jonas estaria vivendo affair com modelo

Parece que o amor está no ar para Joe Jonas! Após seu divórcio conturbado com a atriz Sophie Turner em setembro de 2023, o cantor já estaria vivendo um novo affair com a modelo norte-americana Stormi Bree.

No último domingo, 3, os dois foram flagrados aos beijos em um clube de boliche em Sydney, na Austrália. O encontro aconteceu enquanto Joe e seus irmãos, Nick e Kevin Jonas, estavam em turnê com sua banda Jonas Brothers pelo país. Durante a sua visita, o trio foi visto várias vezes passeando com Stormi em seus momentos livres.

Joe e a modelo foram flagrados juntos pela primeira vez em janeiro deste ano. Juntinhos, eles foram vistos aproveitando uma viagem em Cabo San Lucas, no México. Poucos dias depois, o suposto casal foi visto jantando juntos em Aspen, nos Estados Unidos, por alguns fãs.

Segundo a revista People, Stormi Bree é modelo e já foi participante de diversos concursos de beleza. Em 2008, ela venceu o título de Miss Tennessee Teen USA, além de ter participado da 10ª temporada do reality show musical American Idol em 2011.

Este seria o primeiro relacionamento do artista desde sua separação de Sophie Turner. O ex-casal passou por um divórcio conturbado, onde a principal questão que deixou a separação turbulenta foi a guarda de suas filhas, Willa, de 3 anos, e Delphine, de 1. No momento, os dois firmaram um acordo temporário até que as questões do divórcio fossem resolvidas.

O acordo entre Joe Jonas e Sophie Turner sobre a guarda das filhas

No fim de setembro de 2023, Sophie Turner e Joe Jonas chegaram em um acordo temporário sobre a guarda de suas filhas, Willa e Delphine, durante sua batalha pelo divórcio. Segundo o site Page Six, o ex-casal assinou uma ordem de consentimento provisório que proíbe os dois de retirarem as filhas do estado de Nova York.

Esse acordo veio poucos dias após a atriz entrar com um processo solicitando o retorno imediato das duas filhas à Inglaterra, seu país natal. Segundo Turner, as crianças foram "removidas ou retidas indevidamente".

Além disso, a estrela de ‘Game of Thrones’ também alegou que Joe não queria entregar os passaportes das meninas. "O pai está em posse dos passaportes das filhas", afirmam os documentos do processo. "Ele se recusa a devolver os passaportes à mãe e se recusa a mandar as filhas para casa na Inglaterra com a mãe".

Após saber sobre o processo movido pela ex-esposa, a equipe de Joe Jonas enviou uma declaração à People na qual ele negou as alegações de Sophie. "As crianças não foram sequestradas. Depois de ficarem sob os cuidados de Joe nos últimos três meses, por acordo de ambas as partes, as crianças estão atualmente com a mãe. Sophie está fazendo esta reivindicação apenas para mover o processo de divórcio para o Reino Unido e para remover as crianças dos EUA permanentemente", disseram.