Após cirurgia do filho, Beth Szafir posta foto com Luciano Szafir e tranquiliza os fãs: "Foi um sucesso"

Beth Szafir tranquilizou os fãs ao postar uma foto com Luciano Szafir no hospital, que passou por uma cirurgia no quadril

Beth Szafir usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 3, para atualizar os fãs sobre o quadro de saúde do filho, que precisou passar por uma nova cirurgia.

O ator Luciano Szafir está internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, após ser submetido a um procedimento de artroplastia total do quadril na manhã desta última quarta-feira, 2.

Em seu perfil no Instagram, Beth compartilhou uma foto em que aparece no quarto do hospital ao lado do filho, que está deitado na cama, e outros amigos. Na legenda, ela aproveitou para tranquilizar os seguidores e revelar que a cirurgia foi um sucesso.

"Luciano, eu, Dov e nossos grandes amigos @byravsany @rabinonachum cirurgia foi um sucesso @hosp9dejulho", afirmou a artista na legenda da publicação.

O médico de Luciano, aliás, deu detalhes sobre a cirurgia. Ele informou que foi feita a colocação de uma prótese no quadril. "O paciente apresentava uma artrose avançada, que causa muita dor e limitação nos quadris. Na cirurgia retira-se a superfície gasta e substitui por uma prótese. No caso do Luciano, foi utilizada a de cerâmica. Hoje fizemos a substituição no lado direito", explicou o ortopedista Marcelo Godoi Cavalheiro.

Além disso, o doutor revelou que o ator passará por uma nova cirurgia no fim do mês. "No próximo dia 30, faremos o esquerdo", completou.

