Após Bia Miranda surpreender, relembre o pós-parto de outras famosas

A influenciadora Bia Miranda surpreendeu a web ao mostrar o seu pós-parto; Relembre outras famosas que também compartilharam este momento nas redes sociais

A influenciadora digital Bia Miranda está surpreendendo o público na internet ao mostrar o seu pós-parto. Nascido há 6 dias, o pequeno Kaleb, fruto do relacionamento da influenciadora com o DJ Buarque, é, segundo a mamãe de primeira viagem, muito tranquilo, o que tem mudado a percepção de Bia, sobre como seriam esses primeiros dias após o nascimento do bebê.

No Instagram Bia tem compartilhado cliques do seu corpo pós-parto e os internautas estão surpresos com a facilidade que a influenciadora está tendo para voltar ao seu corpo de antes da gravidez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ela Segue🌶️ (@biamirandafc______)

Vale ressaltar que cada mulher é única e cada gestação também, portanto a CARAS Brasil, reuniu os cliques de pós-parto de famosas que se sentiram seguras para compartilhar este momento nas redes sociais. Confira:

Viih Tube

Mamãe da primogênita Lua e à espera de Ravi, os registros da gravidez e pós-parto da influenciadora Viih Tube renderam muito nas redes sociais por mostrar a mudança de peso, humor e marquinhas comuns que esse processo costuma gerar. Viih Tube não fez questão de esconder nada, pelo contrário, publicou uma série de vídeos relatando momentos de insegurança e autoconfiança que ajudaram muitas mamães a se aceitarem também neste período.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Isabella Scherer

A campeã do Masterchef 2021, Isabella Scherer não tem receio de compartilhar o seu pós-parto no Instagram. A influenciadora publica cliques que mostram a barriga flácida, após gerar os gêmeos Mel e Bento e mostra como convive bem com as mudanças de seu corpo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Scherer (@isascherer)

MC Mirella

A mamãe de Serena, também chegou a compartilhar cliques de seu pós-parto. Mirella mostrou os resultados de sua gravidez com naturalidade e bom-humor em seu Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirella (@xbadmix)

Bárbara Evans

Mãe da primogênita Ayla e dos gêmeos Álvaro e Antônio, Bárbara Evans é fiel às suas seguidoras nas redes sociais e não fez questão de esconder os processos que seu corpo passou durante as suas gravidezes. A influenciadora mostrou as estrias, celulites, flacidez e relatou em vídeos os momentos de insegurança que passou.