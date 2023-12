Após acidente, Kayky Brito passeia com o filho ao ar livre: "Dias melhores"

Após grave atropelamento, o ator Kayky Brito mostra um pouco de sua recuperação e passeia com seu filho, Kael, ao ar livre

Neste sábado, 16, o ator Kayky Brito encantou seus seguidores ao publicar um novo vídeo super fofo com seu filho, Kael, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com Tamara Dalcanale. Recuperando-se de um grave acidente de carro, que aconteceu em setembro, ele mostrou sua evolução nas redes sociais.

Mesmo com passos curtos, o artista passeou com seu filho ao ar livre e se divertiu muito com o pequeno, que incentivou o pai a seguir com sua rotina de exercícios. No registro, compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, Kayky apareceu empurrando o carrinho do pequeno e também se refrescando com uma água geladinha.

Na legenda da publicação, ele celebrou sua evolução. "Como diz a música do Jota Quest: 'Dias melhores pra sempre'", disse o ator, citando uma canção famosa da banda brasileira. Nos comentários, seus seguidores também comemoraram sua melhora.

"Você é um milagre, fico muito feliz em te ver assim tão bem e com sua família", disse um fã. "É bom ter você de volta. Família linda", escreveu outro. "Feliz por ver seu filho ao seu lado! Aproveite todos os momentos que a vida lhe proporciona, tudo tem um motivo!", declarou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kayky Fernandes de Brito (@kayky.brito)

Briga?! Kayky Brito revela a verdade entre sua família e sua esposa

Na última quinta-feira, 14, o ator Kayky Brito veio a público para desmentir novos boatos envolvendo sua família. Em recuperação de um atropelamento que sofreu no Rio de Janeiro em setembro, ele viu sua vida pessoal cercada por novos rumores. O famoso afirma que viu boatos dizendo que sua irmã, Sthefany Brito, teria brigado com a esposa dele, Tamara Dalcanale, enquanto ele estava no hospital.

Ao ver a repercussão, ele apareceu nos stories do Instagram para dizer que todos se dão e não teve briga. "Eu queria compartilhar com vocês uma notícia que eu acabei de ler, falando sobre uma suposta briga a minha família e a minha esposa. Eu já te digo que é tudo mentira. Nos damos todos super bem e cada um vive a sua vida, tá bom?”, disse ele.

Os boatos surgiram com uma publicação da colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, que contou que a família de Kayky não teria uma boa relação com a esposa dele e uma confusão aconteceu durante sua internação. Na ocasião, Sthefany teria ido para cima da cunhada e precisou ser segurada pelo seu marido e pelos seguranças do hospital.